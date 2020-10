Zpověď Bohuše Matuše: "Když to Lucinka chtěla, souhlasil jsem."

Čtvrtečním hostem pořadu Život ve hvězdách byl zpěvák Bohuš Matuš. S reportérkou Rebeccou Diatilovou řešil svůj kontroverzní vztah s o třicet let mladší Lucinkou a prozradil, jak moc se těší na prvního potomka. Zpěvák dokonce exkluzivně představil svou novou píseň Budu táta.

Věkově nesourodý pár vzbudil v očích veřejnosti pozdvižení. Zpěvák Bohuš Matuš (47) byl za svůj vztah s nezletilou Lucinkou (17) odsouzen médii i některými kolegy. Jejich vztah to však nepoznamenalo, naopak velmi posílilo.

Pár totiž v prosinci čeká přírůstek do rodiny. "Já jsem s tím souhlasil, když to Lucinka chtěla. Říkal jsem ji, že je moc mladá. Nakonec jsem ji řekl, že když se máme rádi, tak se na všechno, co píšou média, vykašleme,“ uvedl Bohuš Matuš.

Lucinka, která otěhotněla v šestnácti letech, tím připravila svým rodičům pořádné překvapení. "Lucinka mi samozřejmě řekla, že mamince to nevadí, že je ráda. Ta pravda je ale samozřejmě úplně jiná. Myslím si, že jim to určitě vadilo," svěřil se Matuš.

Matuš také prozradil, že se jim má narodit holčička. "Já jsem nikdy dítě nechtěl. S Lucinkou chci ale všechno,“ vysvětluje.

Zpěvák se svěřil, že od té doby, co ví, že s partnerkou čekají miminko, tak ji musí poslouchat, proto ani nechtěl sdělit, jak se bude první potomek jmenovat. Jediné, co prozradil je, že se bude jednat o tradiční české jméno. "Nesmím vůbec nic. Nesmím ani kouřit cigarety,“ stěžuje si Matuš.

"Každopádně já si rád hraju a dělám blbosti. Zastydnul jsem určitě někde v nižším věku. Často si spolu hrajeme hry. Já pak uklízím a vařím. Baví mě strašně vařit. Lucince v těhotenství nejvíc chutná takové mlíčko s cereáliema,“ dodává Bohuš zpěvák.

Budoucí otec má prý v plánu být také u porodu. Se svatbou pár čeká na to, až bude Lucince osmnáct.