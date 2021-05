Jablka prudce zdražují. Zásoby z loňské úrody dojdou zhruba za měsíc

Cena jablek se už nebezpečně blíží loňským rekordům z jara. Proti roku 2019 si zákazníci za kilogram jablek připlatí dokonce o více než 10 korun. "Je to strašné. Strašné. Doba je taková," vyjádřili se nakupující lidé.

Jablka od tuzemských sadařů už docházejí. Odhadem zbývá posledních 8000 tun, dojdou zhruba za měsíc. Část sadařů má ale sklady už teď úplně prázdné. "Už jsme z jablek vyprodaní, skončili jsme s prodejem zhruba v půli dubna," řekl sadař Rostislav Kubáček.

Mnoha sadařům zadělala na problémy koronavirová pandemie. Jablka připravená k dodání do škol jim najednou zůstala a pro mnohé byla prakticky neprodejná.

"Samozřejmě tento sektor, co se týče škol a školek, se nás taky dotknul," uvedl sadař Jaroslav Mačkal. "O 25 procent nám klesly tržby. Část šla do moštu, nebylo možné je prodat, začala by se kazit," vysvětluje Kubáček.

Zatímco cena jablek za dva roky stoupla o více než třetinu, mnohé druhy jižního ovoce naopak zlevnily, hlavně pomeranče neba banány. "Česká republika není soběstačná v žádném druhu ovoce mírného pásma, které tu pěstujeme. Jablek dovážíme zhruba 50 procent," vysvětluje předseda České ovocnářské unie Martin Ludvík.

Právě dovozy teď ženou cenu jablek vzhůru. Před dvěma lety v létě se v průměru kilogram jablek prodával za skoro 50 korun. Ušetřit se dá snad jen přímo u sadařů. "Troufnu si říct, že ta průměrná cena u nás je kolem 15, 16 korun," prozradil Mačkal.

Jablka ale dál zůstávají mezi Čechy nejoblíbenějším ovocem. V průměru jich sní každý z nás ročně asi 25 kilogramů.