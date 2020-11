Jaderné elektrárny mají nový systém ochrany. Narušitele bez milosti zničí

Jde o systém 3D detektorů, které vystřelují do okolí laserové paprsky a ty pokrývají okolí dukovanské elektrárny. Zachytí cokoli, co se dostane do jejího vzdušného prostoru. "Sledujeme drony nebo obecně letící objekty, které by mohly být potencionálním rizikem,“ říká Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ.

Bezletová zóna, kterou doteď hlídala armáda, je kilometr nad elektrárnou a v okruhu dvou kilometrů od ní. Laserový systém narušitele najde s přesností na dva centimetry. "Systém poskytuje informace o počtech narušitelů, o jejich pozicích,“ doplnil Martin Vojtek, zajišťovatel technologie.

Detektory vystřelují do okolí 3600 laserových paprsků až dvacetkrát za vteřinu. Ty letí rychlostí světla. Jakmile narazí na pevnou překážku, vrátí se zpátky do detektoru. Pak narušitele ochranné systémy okamžitě zničí. Jakým způsobem, to elektrárna kvůli bezpečnosti přísně tají.

Nový laserový systém, který stojí zhruba miliardu korun, doplňuje už nastavenou fyzickou ochranu objektu.

"V případě že by došlo k narušení na budovách, tak samozřejmě policie vykonává zásah, upozornil Roman Havlín, ředitel JE Dukovany. Jaderná elektrárna Dukovany má na to svoji speciální zásahovou jednotku.