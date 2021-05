Jágr a Hnilička zamíří za premiérem, řešit budou opatření ve sportu

S další vlnou rozvolnění by se mohli dočkat i sportovci, počítá se například s tím, že ve vnitřních prostorách budou moci lidé sportovat jen ve dvojicích a s testem, na tribuny by se za určitých podmínek mohli vrátit diváci. O pravidlech chce jednat předseda Národní sportovní agentury, který se ve čtvrtek vydá společně s Jaromírem Jágrem a dalšími zástupci halových sportů za premiérem Andrejem Babišem (ANO). Chtějí ho přesvědčit o výraznějším rozvolnění.

Situace v souvislosti s koronavirem se v Česku pomalu lepší, v případě, že to vydrží, nás od 17. května čeká další vlna rozvolnění, tentokrát by se to mělo výrazněji dotknout i sportu. Řada lidí si ale myslí, že jsou opatření pro sport vůči jiným odvětvím nevyvážená.

Čtvrtý rozvolňovací balíček počítá s tím, že venku bude dohromady moci sportovat až 20 lidí v jedné skupině. Uvnitř se počítá se sportem v režimu 1:1, nutností bude negativní test. Na tribuny by se v omezeném režimu a za dodržování hygienických pravidel mohli vrátit diváci.

V oblasti kultury se ale například počítá s tím, že se venkovních akcí bude moci za určitých podmínek zúčastnit až 700 diváků.

S nastavenými pravidly nesouhlasí nejen organizátoři sportovních akcí, opatření chce s premiérem Andrejem Babišem řešit i předseda Národní sportovní agentury (NSA) Milan Hnilička, podpořit by ho v jednání měl i Jaromír Jágr a další zástupci halových sportů. Setkání se uskuteční ve čtvrtek.

Hnilička uvedl, že je návrat k halovým sportům úspěch, i tak by byl ale pro jiné nastavení pravidel. "Není to úplně optimální, jak jsme si představovali, nicméně beru to jako první krok vstřícným směrem ke sportům, které je možné provozovat především vevnitř," popsal Hnilička.

NSA se nezdá například pravidlo, podle kterého by musely dvojice ve vnitřních prostorech udržovat odstup od ostatních. Některá vnitřní sportoviště jsou totiž podle něj natolik velká, že se s nimi dá pracovat, jako by šlo o venkovní sportoviště.