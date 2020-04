Jak bude otevřeno o svátcích? 1. máj je daný, 8. květen určí obchody samy

Nakoupit si na prodloužený víkend ve velkých obchodech bude možné i tenot pátek. První květnový den budou prodejny otevřené podle standardní provozní doby.

Zcela jiná situace ale bude o příštím prodlouženém víkendu. V pátek 8. května plánuje mít většina velkých obchodů zavřeno. Podle prodejců je personál především v potravinářských řetězcích v současné době velmi vytížený a chtějí ho nechat odpočinout.

Za běžných okolností by se na tento svátek vztahoval zákaz prodeje v obchodech nad 200 metrů čtverečních. Sněmovna v úterý ale prodloužila nouzový stav do 17. května a to znamená, že se zákaz prodeje ve vybrané svátky ruší. Prodejci tak měli možnost rozhodnout se sami, jestli otevřou nebo nechají obchody zavřené.

Zavřeno bude mít 8. května Lidl, Penny, Globus, Kaufland, Tesco i Albert. Fungovat nesmějí ani obchodní centra. S obnovením jejich provozu vláda počítá od 11. května. Podívejte se na detailní harmonogram rozvolňování.

Veškerá opatření vlády a ministerstva zdravotnictví stále platí. Zavřeno tak musejí mít obchody nad 2500 metrů čtverečních a prodejny, které jsou součástí nákupních center nad 5000 metrů čtverečních a nemají vlastní vchod zvenku.