Jak budou vypadat letní tábory? S expertem už dnes v pořadu Napřímo

Na letní tábory zamíří čtvrt milionu dětí, organizátoři ale letos musí splnit přísnější hygienické podmínky.

"My pořadatelé děláme všechno pro to, aby ochrana toho zdraví byla na nejvyšší možné úrovni. Tak bych rád vzkázal, ať se rodiče nebojí, protože děláme maximum,“ řekl organizátor dětského tábora Josef Bača.

V případě nákazy jsou ale pravidla hygieniků nekompromisní. Stačí jeden nakažený a tábor může skončit.

"Pokud se na dětském táboře objeví dítě s koronavirem, nebo podezřením na něj, mělo by být izolováno,“ tvrdí hlavní hygienička Jarmila Rážová.

Měli by v takovém případě rodiče nárok na vrácení peněz? A kdo by to vykompenzoval pořadatelům? Jaká je budoucnost škol v přírodě, které se v letošním školním roce bez nároku na kompenzaci musely rušit? Je pořád ve hře příspěvek dva a půl tisíce na žáka, který nedávno sliboval premiér? Nenechte si ujít Napřímo! Dnes s jedním ze zakládajících členů Asociace dětské rekreace - Romanem Houškou.

