Jak budou vypadat vánoční nákupy, řekne ministr Havlíček v Napřímo

Jak budou vypadat vánoční nákupy v době koronavirové? Nevezmou lidé obchodní centra útokem, když se otevřou? Jak striktní pravidla v takovém případě pak vláda nastaví?

"Samozřejmě myslíme i na obchodníky, pro které jsou Vánoce zásadním termínem a čekají na vánoční tržby. V tomto roce je to ještě náročnější," řekl ministr. "My si musíme uvědomit, že o co později bychom otevřeli obchody, o to větší je riziko, že se tam nahrne větší množství lidí," dodal.

Vánoční trhy kvůli koronavirové pandemii nezrušila jen Praha a další česká města. Zapomenout na ně musejí i v dalších městech napříč Evropou. Více si můžete přečíst v tomto článku na TN.cz.

I vy se můžete ministra průmyslu, obchodu a dopravy ptát na to, co vás zajímá. Otázky můžete psát dole v tomto článku a my se v pořadu Napřímo, v 17:45 zeptáme za vás!





Vaše otázky na ministra Karla Havlíčka pokládejte zde: