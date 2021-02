Jak budou vypadat volby? Řekne šéf poslanců Radek Vondráček (ANO)

Jak změnit volební zákon, aby vyhověl nálezu Ústavního soudu? Zvládnou se poslanci a senátoři dohodnout včas? A neukáže se po říjnových volbách, že změnu zákonodárci šili horkou jehlou?

"Tak zásadní zákon pro fungování České republiky, to je nejzákladnější záležitost. Jestli chceme něco měnit, tak já chci, aby po mě zůstalo něco 20, 30 let," prohlásil třetí nejvyšší ústavní činitel.

Poslanec Lubomír Volný, kterému už i kolegové ve sněmovně posměšně přezdívají Flákanec, záměrně chodí mezi svými kolegy bez roušky. Poslanci by ho nejraději posadili na hanbu a obehnali plexisklem. To ale nejvyšší představitel dolní komory Radek Vondráček nechce. "Byť by to bylo třeba dočasné, tak by to narušilo historický ráz té sněmovny," míní.

Má vůbec předseda sněmovny na provokující poslance páky? Proč má pocit, že by zákonodárci měli na plénu řečnit kratší dobu?

