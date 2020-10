Jak dlouho trvá imunita po covidu? U některých lidí krátce, tvrdí odborníci

V Česku se doposud nakazilo koronavirem přes čtvrt milionu lidí a téměř 100 tisíc se z nemoci vyléčilo. To ale neznamená, že se nemohou nakazit znovu. Podle odborníků jsou někteří lidé vůči nemoci imunní jen tři měsíce. V poslední době se tak objevují případy těch, kteří si covidem prošli na jaře a teď se nakazili znovu.

Jedním ze znovu nakažených je i generální ředitel České pošty Roman Knap. "Po jarní nákaze jsem byl opět pozitivně testován na covid-19. Nic mi není, cítím se dobře. Na testy jsem šel dobrovolně jako samoplátce, nákaza se před tím objevila v rodině," uvedl Knap.

U běžných respiračních onemocnění, jako je například chřipka, jsou lidé imunní zhruba půl roku. U koronaviru to ale zatím vypadá, že se jím můžete znovu nakazit mnohem dřív.

"Covid-19 je onemocnění, které zanechává imunitu pouze určitou dobu. Podle znalostí, které máme, není vyloučeno, že u některých pacientů už třeba po třech měsících vzniká riziko, že tou nemocí zase onemocní," vysvětluje ředitel vinohradské nemocnice Petr Arenberger.

Pokud lidé prodělají v kratší době dvakrát běžné respirační onemocnění, je jeho průběh většinou mírnější. To ale podle odborníků pro covid-19 platit nemusí.

"Zatím nemůžeme vyloučit, že druhá infekce bude horší, protože takové případy známe. Ani nemůžeme vyloučit, že ta druhá infekce bude mírnější. Takové příklady také známe a je jich víc. Proto si myslíme s mírným optimismem, že ta druhá infekce, pokud k ní bude docházet, by měla mít spíš lehčí průběh," sdělil TV Nova virolog Jan Pačes.

Vědci navíc zjistili, že lidé, kteří nemoc prodělali bez příznaků, mají vůči koronaviru slabší imunitu. Nevytvořili si totiž dostatek protilátek.

"Je jasné, že se chová jako všechny viry. Vyvolá imunitu, ale ta není navěky. Po nějaké době vyvane, člověk se stane znovu náchylným. V současné době, protože je to čerstvý virus, tak nevíme, jak dlouho to trvá. Známe tu nejkratší dobu, to jsou tři měsíce. Ale ta nejdelší může trvat i dva roky," vysvětluje biolog Jaroslav Flégr.

Podle ministerstva zdravotnictví bude na konci října při reprodukčním čísle 1,29 deset tisíc hospitalizovaných.

A kolem 10. listopadu bychom se dostali na hranu kapacit nemocničních lůžek.

K aktuální situaci se vyjádřil imunolog Václav Hořejší: