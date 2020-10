Jak financovat nové bydlení? Nenechte se napálit!

Nejprve si ujasněte, jaké reálné nároky na prostor a velikost bydlení máte. Ceny se u stavebních firem počítají za 1m3 či 1m2 bez ohledu na typ konstrukce domu. Navrhujte dispozice a velikost domu funkčně a s ohledem na budoucí náklady provozu.



Přízemní dům (bungalov) bude vždy energeticky i ekologicky náročnější než dům s dvěma patry. Také myslete na plochu prosklených částí domu. „Velkoformátová okna jsou sice moderní, ale jejich tepelně izolační vlastnost je mnohem horší než samotná stěna. Užití trojskel na místo dvojskel už velkou roli nehraje, pouze za to dáte více peněz, ale účinek je zanedbatelný,“ říká ing. Jan Kinzel, ředitel společnosti Energocalc.



Svépomocí, nebo na klíč?



Realizovat stavbu svépomocí znamená spoustu každodenního stresu, řešení rostoucích cen jak za materiál, tak i za práci v průběhu výstavby, a nejistotu, kolik vás finální zhotovení domu bude vlastně stát.



U stavby na klíč máte již před započetím stavby cenu garantovanou. Podle zakladatele firmy Bytecheck Ing. Pavla Štáfa ale rozhodně doporučujeme tzv. inspekci nemovitosti před finální přejímkou domu. Zkušený odborník odhalí vady a nedodělky či nesoulad s normami a ušetří vám tak budoucí náklady na opravy.



Vše se odvíjí od obálky domu, ale co nová legislativa?



Obálkou domu myslíme podlahu, střechu, okna a stěny. Její kvalita snižuje spotřebu energie pro vytápění domu. V případě pasivního domu dokonce potřebujeme o 50 % méně energie na vytápění než na ohřev vody. Izolační vlastnosti materiálů obálky domu však už před pár roky byly velmi efektivní. Při platnosti nové legislativy od 1. 1. 2020 tak dochází k menšímu paradoxu, protože další zvětšování tlouštěk izolací už nepřináší kýžený efekt a naše pozornost se musí ubírat směrem k technologiím pro vytápění, ohřev vody, větrání a fotovoltaiky.



„Do teď to bylo zjednodušeně řečeno tak, že čím více zateplený dům máme, tím více jsme EKO. Rozbít tento předsudek bude teď hlavní úkol stavebních firem, architektů a projektantů, kteří to s ekologií a peněženkou zákazníků myslí upřímně,“ říká ing. Jan Vojík, vedoucí oddělení pro technologii a energetiku staveb firmy Solidsun, která právě proto uvedla nově na trh sestavy Solid A+ a A++.



Jak zajistit finanční prostředky?



Vlastní bydlení si pořizujete obvykle jednou, maximálně dvakrát za život. Je proto důležité správně vybrat nejlepší možný způsob financování. Pokud máte stavební spoření, máte z části vyhráno. Pokud máte naspořeno alespoň 20 % z celkové částky, požádejte si o úvěr s úrokovou sazbou od 1,54 % ročně u Raiffeisen stavební spořitelny.