Jak jste žili za socialismu? Pošlete foto a vyhrajte 30 tisíc!

Web TN.cz připravil u příležitosti výročí sametové revoluce pro své čtenáře velkou soutěž. Stačí najít v šuplíku rodinné fotky z doby před rokem 1989 a zapojit je do hry o pořádný balík peněz.

Nákup nového auta, dovolená v Jugoslávii, výlet do Prahy, víkend na chalupě nebo Vánoce. Každý z vás určitě doma najde v rodinném albu fotografii z minulého režimu. Pochlubte se jimi a můžete vyhrát ceny v celkové hodnotě 50 tisíc korun.

Pro účast v soutěži stačí být registrovaným uživatelem portálu TN.cz. Přihlášení do soutěže je jednoduché. Ve svém uživatelském profilu vyplníte soutěžní formulář a jeho prostřednictvím odešlete fotografii v požadovaném formátu. Ta bude do několika minut po odeslání automaticky zapojena do soutěže a zpřístupněna hlasování.

Pokud nemáte staré fotky v elektronické podobě, nezoufejte. Stačí, když je nafotíte (třeba mobilem), a zapojíte do hry takovéto přefocené kopie. Soutěž bude trvat 4 týdny. Celkem hrajeme o 7 cen (4 týdenní a 3 hlavní).

Hlasování probíhá formou takzvaných „duelů“. V nich se objeví vždy dvě náhodně vybrané fotografie. Ta fotografie, která bude mít nejvyšší procento vyhraných duelů, se stává vítězem soutěže.

Hlasování bude probíhat od 11. listopadu 2019 do 8. prosince 2019. Každý soutěžní týden vyhraje jeden výherce týdenní cenu, což je kupón na předplatné portálu VOYO.cz. Autoři tří fotografií, které budou mít nejvyšší procento vyhraných duelů po skončení celé soutěže, pak získají finanční výhry.

Ceny pro vítěze celkového pořadí jsou:

1. cena 30 000 Kč

2. cena 15 000 Kč

3. cena 5 000 Kč

Soutěž probíhá ve spolupráci s ING, která do ní věnovala finanční ceny.