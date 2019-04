Jak letos konečně vydržet a ušetřit?

Důležité je, aby vaše cíle byly realistické. Vysoké nároky, jako přestat kouřit ze dne na den, nebo zhubnout přes 20 kilo už do první návštěvy koupaliště, můžou být právě tím důvodem, proč nakonec selžeme. Klíč je v malých krůčcích, které se však budou pevně dodržovat. To vás správně nasměruje, a zároveň si dokážete, že jste schopni dosáhnout svých cílů.



Stejně je to i s financemi. Zkuste si dávat nějaké peníze stranou pravidelně, třeba každý týden. Můžete začít klidně jen velmi nízkou částkou. Další týden můžete oželet víc a postupně tak částky stále navyšovat. Ze začátku je to velice jednoduché, částky jsou malé a rychle si tento systém osvojíte. Uvidíte, že po pár měsících budete schopni spořit více, než byste si dnes dokázali připustit. Pokud rádi soutěžíte, zkuste se vzájemně motivovat se svým partnerem nebo kamarády.



Koruna ke koruně? Něco na tom přece jen bude



Z nedávného průzkumu banky ING vyplynulo, že více šetřit si letos přeje až 70 % mladých ve věku 15 - 29 let. Zajímavým způsobem jak znatelně ušetřit i s menšími prostředky, může být odkládání každé konkrétní mince. Řekněte si, že si vložíte do prasátka každou dvacetikorunu, která se vám dostane do ruky. Můžete například odkládat i úplně všechny stříbrné mince.



Psychologie spoření



Internetové i kamenné obchody dnes zaměstnávají tisíce expertů, kteří využívají všemožné psychologické i technologické triky, jak nás přinutit k nákupu. Je třeba se bránit na podobné úrovni a odhalit chvíli, kdy se chystáme impulzivně utratit peníze za věc, kterou možná vůbec nepotřebujeme, nebo je zbytečně předražená. Využívejte online srovnávače cen, zvažte, kdy je možné nakoupit věc z druhé ruky, nebo kdy zcela odolat touze utrácet. A ani tam nesmíte ustrnout. Nevydané prostředky je nejlepší ihned poslat na spořicí účet, abychom nebyli v pokušení ušetřené prostředky použít někde jinde, ale dovolte si malé odměny. „Abychom uspokojili rozum i potřebu něco si koupit, je vhodné si tohoto obnosu větší část odložit na spoření, ale určitou částku si dovolit utratit za to, co nám udělá radost," potvrzuje psycholožka Martina Viewegová.



Když už spořit, tak efektivně



V současné době razantně vzrostlo nabízené roční zhodnocení na spořicích účtech. Například spořicí konto od ING nyní nabízí celá 2 %. Naučte se pravidelně spořit. Nastavte si minimální hodnotu, kterou uložíte každý měsíc a ze svých požadavků neslevte. Berte pravidelné vklady na tento účet jako jakýkoliv jiný výdaj, který je třeba hned po výplatě zaplatit. Tím můžete spořit téměř nevědomky a peníze později jako když najdete.