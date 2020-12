Jak na Nový rok, tak po celý rok! K prvnímu lednu se váže mnoho pověr

Jak na Nový rok, tak po celý rok. Už kvůli tomuto pořekadlu je první leden velmi zásadní. Tradic je nespočet. Například čočka zaručující bohatství bude na jídelníčku zítra zřejmě nejčastějším pokrmem.

V kurzu je také pověra, která má zajistit štěstí. Stačí, když budete k čočce přikusovat selátko, prasečí rypák nebo uzené. "Vejce na Nový rok má do domu přinést nový život, rozsypaná sůl kolem domu od vás zase odežene zlé duchy,“ uvedla etnografka Martina Vlčková.

Naopak na zítra tradice velí vyvarovat se drůbežího masa a ryb, aby štěstí neuletělo nebo neuplavalo a nemělo by se ani prát a věšet prádlo. To totiž přináší do rodiny smrt. "Tradice se vyvíjely od počátku gregoriánského kalendáře až do roku 1582,“ dodala Vlčková.

Když k vám v pátek jako první bude chtít přijít na návštěvu stará žena, přes práh ji nepouštějte, přinesla by vám smůlu. Naopak malé dítě nebo dívka jsou vítáni. Do nového roku by se mělo vstoupit s čistým štítem, a tak se před půlnocí doporučuje vynést odpadkové koše.