Sezóna rajčat vrcholí! Pesto nebo džem? Zkuste tyto netradiční recepty

Domácí kečup

Budete potřebovat:

1.5 kg rajčat

250 g cibule

250 g kapie

250 g jablek

5 lžic cukru

1.5 lžíce soli

150 ml octa 8%

1 chilli paprička

1 stroužek česneku

1 lžička mletého zázvoru

2 lžíce mleté sladké paprik,

3 bobkové listy

Postup:



Omytá rajčata nakrájejte na osminky a ve velkém hrnci je rukama pořádně promačkejte. Osolte je asi lžící soli a povařte pod pokličkou do změknutí. Rozvařená rajčata poté přes sítko propasírujte a znovu přiveďte k varu spolu s pokrájenou cibulí, paprikou a jablkem. Do vroucí tekutiny přidejte i nadrobenou chilli papričku, mletý zázvor a papriku, nakrájený česnek, 2 lžíce cukru a polovinu octu. Hřebíček a bobkové listy zabalte do kousku plátýnka, abyste nemuseli kečup znovu cedit, a také vhoďte do rajčatové směsi.

Povařte do změknutí veškeré zeleniny, vyndejte balíček s kořením a rozmixujte dohladka. Pokud by byla směs příliš řídká, ještě ji chvíli povařte, aby se odpařilo víc vody. Hotový kečup dosolte, doslaďte a okyselte podle chuti – zde také velmi záleží na druhu a zralosti rajčat. Rozdělte do vymytých sklenic, které obraťte dnem vzhůru a nechte takto do druhého dne vychladnout.