Jak nastartovat Česko k lepšímu? Je třeba vzájemná kooperace a inspirace

Koronavirus obrátil svět tak trochu naruby a nyní se všichni snaží vrátit zpět do normálu. Iniciativa Změna k lepšímu má ale jiný cíl. Nechce zemi dostat do starých kolejí, ale naopak krizi využít k popohnání Česka trochu dopředu.

Iniciativa Změna k lepšímu semknula české podnikatele, vědce, ale i aktivní občany, kteří chtějí Česko posunout. "Snažíme se propojovat, ukazovat příklady dobré praxe a dodávat trochu naděje. Ekonomika teď prožívá obrovskou ránu a všichni se ptají, co bude dál. Myslím si, že je dobré nyní přinášet inspiraci a posouvat se dopředu," vysvětlila spoluzakladatelka iniciativy Soňa Jonášová.

V rámci iniciativy založili několik pracovních skupin, které se soustředí na dílčí témata a snaží se je zpracovat do pochopitelné formy pro veřejnost, ale také zformovat doporučení jak pro samotné podniky, tak například i pro vládu. "Může to být inspirace i pro ně, aby se nebáli toho, co se v Evropě děje a nemuseli jsme říkat, na to nemáme čas, teď budeme léčit naši ekonomiku. Ono to totiž spolu velice souvisí," dodala Jonášová.



Ruku k dílu může přiložit kdokoliv, je důležité se především více zajímat o své okolí a rozmyslet si, co doopravdy člověk potřebuje. Například v oblasti cirkulární ekonomiky se zaměřují především na to, aby se všechny materiály, které používáme a máme kolem sebe, vracely do oběhu. Každý může zvážit, zda je nutné vše kupovat nové, nebo jestli není možné určitou věc raději opravit a použít znovu. "To je samozřejmě impuls i pro podnikatele, jestli například místo prodeje nepronajímat, aby lidé nemuseli všechno vlastnit, mít doma a skladovat," upřesnila Jonášová.



I v zemědělství je potřeba změna. "Spousta odpadů, bioodpadů, které se dneska produkují, se nevyužívají a měly by se vracet do zemědělství. To znamená, že je potřeba ty systémy spolu provázat, aby spolu kooperovaly," sdělila spoluzakladatelka iniciativy s tím, že chtějí ukázat, jak konkrétně třeba provázat zemědělce s odběrateli, restauracemi a dalšími zařízeními, abychom vytvářeli takový lokální ekosystém, který bude provázaný, ale co nejméně náročný pro životní prostředí a přírodu.



K iniciativě se během pár týdnů připojilo už přibližně 130 firem. Při online nebo osobních setkáních si podnikatelé mohou předávat příklady dobré praxe a ukazovat si, jak to u nich vypadá. "Například odpady, které produkují, se stávají surovinami pro někoho dalšího, a proto za ně nemusí platit, ale naopak za ně dostávají zaplaceno. A to jsou tipy, které spousta firem považuje za něco, co je inspirativní, ale hlavně praktické a okamžitě použitelné," doplnila Jonášová.