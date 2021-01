Jak platit méně za elektřinu a mít komfortní bydlení?

Fotovoltaiku s baterií nebo bez?



S vlastním zdrojem získáte větší stabilitu a svou domácnost do značné míry ochráníte před růstem cen. Pokud ji vygeneruje více, než spotřebujete, můžete si ji nechat odečíst od pravidelného měsíčního vyúčtování. Pokud si navíc pořídíte řešení, které výrobu elektřiny kombinuje s jejím ukládáním do baterie, získáte také spolehlivou ochranu před výpadky centrální sítě. Vy tak díky vlastním zásobám budete moci využívat aspoň některé spotřebiče i ve chvílích, kdy sousedé budou odkázáni na svíčky.





Od věci není ani bezbateriové řešení. Umožňuje sice vlastní energii čerpat pouze přes den, kdy dochází k výrobě, ale zase je cenově dostupnější. S využitím dotace Nová zelená úsporám se dá základní sestava na menší dům pořídit už za 60 000 Kč. Nevyužité přebytky elektřiny se navíc dají využít k ohřevu teplé užitkové vody, vytápění vody v bazénu, eventuálně v létě i k napájení klimatizace. To vše opět snižuje náklady na provoz domu.Většina dodavatelů elektřiny v minulém roce zase zdražila a ostatní se netají tím, že je budou následovat. Fixovat si cenu elektřiny se sice může jevit jako řešení, ale velmi pravděpodobně bude jen krátkodobé. Trend zdražování je totiž dlouhodobý, tudíž případná fixace bude mít za následek jen to, že nárůst ceny po uplynutí fixační doby bude o to výraznější. Stačí se podívat na ceny energií v zahraničí – nemusíme chodit daleko, naši němečtí sousedé platí za elektřinu zhruba čtyřikrát více.Pokud si vyberete dobrého dodavatele fotovoltaiky, nemusíte se o nic starat – vše udělají za vás. Návrh, projekt, realizaci, vyřízení dotace… Jen podepíšete smlouvu, zaplatíte a po montáži, která trvá 1 – 2 pracovní dny už máte vše k dispozici. Doporučujeme oslovit několik firem, nechat si vypracovat více nabídek a porovnat je mezi sebou, abyste si byli jistí, že za své peníze dostanete to nejlepší.