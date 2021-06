Obce zničené tornádem potřebují stále pomoc. Takto se můžete zapojit

Nadace Via prostřednictvím portálu Darujme.cz vybrala na pomoc jižní Moravě po přírodní katastrofě k půl šesté večer ve středu přes 193 milionů korun, přispělo 145 tisíc lidí. Nadace je součástí dohody několika organizací na koordinovaném postupu v pomoci lidem na Moravě zasažených katastrofou.



"K dohodě se zatím připojily nevládní organizace, nadace a nadační fondy: ADRA, Člověk v tísni, Diakonie ČCE, Donio, Karel Komárek Family Foundation, Nadace Via, Nadace ČEZ, Nadační fond Českého rozhlasu, Nadační fond pomoci Karla Janečka. Dohoda je stále otevřena dalším organizacím," uvedla ve středu nadace Via.



Dohoda má tři hlavní body:

1. Koordinovaná a spravedlivá pomoc: stejné principy sběru a vyhodnocování informací

2. Cílíme na 150 tisíc pro každou domácnost a poměrovou pomoc obcím do začátku podle principu, kdo rychle dává, dvakrát dává

3. Individuální navýšení finanční pomoci podle kritérií potřebnosti a spravedlnosti



Každá z pěti nejpostiženějších obcí dostala pět milionů korun na zajištění základních potřeb. Částku 150 tisíc korun chtějí organizace poslat domácnostem do 14 dní.



"Děkujeme za neuvěřitelnou důvěru a štědrost dárců. Naším cílem je ve spolupráci s ostatními organizacemi odeslat většinu získaných prostředků přímo postiženým lidem, a to rychle, plošně a spravedlivě. Nadace Via také dlouhodobě podporuje rozvoj komunitního života. Uvědomujeme si, že po zvládnutí akutní fáze katastrofy přijde následné období, kdy bude třeba znovu vybudovat místa setkávání v postižených obcích a obnovit zpřetrhané sousedské vztahy. Menší část výtěžku sbírky jsme proto připraveni vyčlenit také na tuto podporu," sdělil ředitel nadace Via Zdenek Mihalco.

Přehled organizací, které organizují pomoc pro postižené obce:

Například diecézní charitě Brno se podařilo vybrat už přes 14 milionů korun od 8000 lidí, statisíce korun dal dohromady Nadační fond Terezy Pernerové, dalších více než 40 milionů korun do různých sbírek pro Moravu poslali lidé přes portál Donio.cz.



