Jak porazit Covid-19. Tohle jsou recepty Vojtěcha, Prymuly a dalších

Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) je český nemocniční systém připraven na zhruba 120 tisíc nakažených. A to by podle prognóz ministerstva zdravotnictví mohlo nastat už v polovině října. Pak by systém mohl začít kolabovat. TV Nova se proto zeptala těch nejpovolanějších, jak chtějí dalšímu negativnímu vývoji zabránit.

Za pět dnů v Česku přibylo přes 10 tisíc nových případů. To je třikrát víc než za celý březen, kdy u nás pandemie koronaviru vypukla. Znovu se tak mluví o nouzovém stavu a hledání receptu, jak Covid-19 zastavit.

Andrej Babiš



Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by znovu nemělo dojít na vypnutí ekonomiky. Opatření prý nechává na epidemiolozích a ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (za ANO). Vyhlášení nouzového stavu nevylučuje. "Můžu jen poprosit všechny, aby si uvědomili, že pro starší lidi je to riziko a abychom společně ten vir porazili jako na jaře," vzkázal předseda vlády.

Jan Hamáček

Mnohem radikálněji by k opatřením přistoupil ministr vnitra Jan Hamáček. Pokud by bylo jen na něm, omezil by hromadné akce.

Adam Vojtěch

Podle ministra zdravotnictví v tuto chvíli nedává smysl zavést povinnost nosit roušky i venku. Mluví ale o plošném zavření škol. Naopak je proti plošnému zavírání podniků.

"Nejsem příznivcem plošného zavření všeho, ale vytipování těch míst jako jsou kluby, noční akce, které jsou určené ke stání, to jsou ty akce, které bych já osobně teď na nějaký čas pozastavil," přemítá ministr zdravotnictví.

Roman Prymula

Vládní zmocněnec pro vědu a výzkum prý nečekal, že druhá vlna bude tak silná. Podle něj bychom měli alespoň na dobu jednoho až dvou měsíců omezit kontakty na různých akcích. Školy by se podle něj neměly plošně zavírat.

"Pokud se podaří křivku oploštit, tak by ta opatření nemusela být tak tvrdá. Různé shromažďování na oslavách, bary, to jsou věci, které se nepochybně budou řešit," vypočítává Prymula.

Dalšími možnými opatřeními a aktivací ústředního krizového štábu se bude vláda zabývat v pondělí.