Jak pracují poslanci? Podívejte se, kdo je ve Sněmovně víc než doma a kdo jen občas

Poslanecká sněmovna má za sebou turbulentní rok a do konce volebního období jí ještě jeden zbývá. Kdo ze zákonodárců patří mezi největší absentéry a kteří naopak v dolní komoře parlamentu pracují pilně a téměř nechyběli? Redakce TN.cz si posvítila na poslaneckou docházku.

Největším absentérem v Poslanecké sněmovně je i po dalším uplynulém roce stále předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Dolní komora funguje v současném složení funguje už tři roky, Babiš se zúčastnil jen 22,6 procenta hlasování.

Jako premiér se musí věnovat i řadě jiných povinností a letos se mu nakupily omluvenky i kvůli boji s koronavirovou epidemií.

"Vůbec to nevnímám jako problém. Ve středu jsem tam seděl víc než šest hodin. Byla to debata plná nepravd, které musel ministr Blatný a já vyvracet. Ten čas, co jsem tam seděl, jsem mohl radši věnovat práci ve prospěch našich občanů. Dlouhodobě také prosazuji klouzavý mandát pro poslance, kteří jsou zároveň členy vlády," objasnil Babiš TN.cz svůj postoj.

Druhou nejnižší účast má Karel Schwarzenberg (TOP 09). "Jako nejstaršímu poslanci, který navíc trpí cukrovkou, panu Schwarzenbergovi předseda poslaneckého klubu TOP 09 vstup do Sněmovny v době pandemie koronaviru zakázal," řekla TN.cz jeho mluvčí Lucie Weitzová. Schwarzenberg vysokou v absenci v minulosti vysvětloval i tím, že "dědek starej je někdy nemocnej".

S poslaneckou docházkou letos hodně zamávala epidemie. Už na jaře se totiž Sněmovna shodla na tom, že bude jednat v polovičním formátu. To znamená, že na schůze dochází nanejvýš 101 zákonodárců z celkových 200, aby se snížilo riziko šíření covidu-19. O tom, kdo z poslanců má být zrovna přítomný, rozhodují předsedové jednotlivých klubů. "Ostatním se nepřítomnost automaticky počítá do omluvených absencí," vysvětlil mluvčí Sněmovny Roman Žamboch.

Na hlasování moc nechodí ani Jana Levová (SPD), která na dotaz proč neodpověděla. Vysokou absenci má i Jaroslav Vymazal (ODS). Ten je ale poslancem teprve od letošního podzimu, kdy vystřídal Miroslavu Němcovou (ODS) po jejím úspěchu v senátních volbách. "Jedná se v polovičním formátu, nominace dělá předseda klubu. Jednou jsem ho požádal o omluvu z rodinných důvodů," řekl TN.cz Vymazal.

Pátý největší absentér Jan Hamáček (ČSSD) vysokou neúčast vysvětluje závazky na ministerstvu vnitra, nadto šéfuje i krizovému štábu. "Jako ministr vnitra a předseda Ústředního krizového štábu mám i jiné povinnosti," napsal TN.cz.

Poslanci mohou být nejenom omluvení, ale také nepřihlášení. To znamená, že buďto v jednacím sále vůbec nejsou, anebo se k hlasovacímu zařízení nepřihlásili záměrně.

V čele druhého konce žebříčku nejpilnějších poslanců stojí Radek Rozvoral (SPD), který nemá ani jednu omluvenou absenci. Nezúčastnil se pouhých 22 hlasování, během kterých byl nepřihlášen.

Další čtyři příčky obsadili s téměř totožnou docházkou poslanci vládního hnutí ANO Roman Kubíček, Ondřej Babka, Stanislav Berkovec a Marek Novák.

Téměř vždy chodí do Sněmovny také poslanec Tomáš Martínek (Piráti, 98,3 %), Milan Feranec (ANO, 96,8 %ř) nebo Karel Farhan (ANO, 96,2 %).

Žebříček absentérů a nejčastěji přítomných poslanců je sestaven na základě dat Poslanecké sněmovny za současné volební období, tedy od roku 2017 do současnosti.