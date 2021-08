Jak přesně bude fungovat očkování třetí dávkou? Přehledný MANUÁL

Očkování třetí dávkou vakcíny proti koronaviru se velmi pravděpodobně blíží. Používat se na něj budou vakcíny od společností Pfizer/BioNTech a Moderna. V následujícím článku najdete odpovědi nejen na tři základní otázky - kdy by mělo přeočkování začít, koho se bude týkat a jak se mohou lidé ke třetí vakcíně dostat?

Podle ministerstva zdravotnictví bude i třetí dávka očkování dobrovolná, nikoli povinná. "Hlavním důvodem byla snaha posílit ochranu z důvodu klesající ochrany protilátkové a také z důvodu nastupující varianty delta," vysvětluje šéf vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.

Koho se to týká?

Podle odborníků by měli být přeočkovaní lidé po transplantaci, chronicky nemocní, lidé se sníženou imunitou, senioři a v neposlední řadě také zdravotníci. O konkrétních případech by měl rozhodovat lékař.

Třetí dávka vakcíny se bude podle odhadů ministerstva zdravotnictví týkat zhruba tří milionů lidí, kteří by měli být přeočkovaní nejpozději na jaře.

Jak se ke třetí dávce registrovat?

Stále bude fungovat rezervační systém, stejně jako možnost dostat dávku v očkovacích centrech bez rezervace. Ministerstvo ale nejvíce spoléhá na praktické lékaře. "Teď bude jejich role naprosto zásadní. Bude i distributor pro vakcínu Pfizer, která bude tou dominantní, aby si ji praktičtí lékaři mohli objednávat,ů vypočítává ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

"Doporučujeme (přeočkování) za 8 až 12 měsíců od té druhé dávky. U lidí s poruchou imunity, například u těch po transplantacích, by ten interval měl být za 4 až 8 týdnů, protože to je tzv. třídávkové schéma," přiblížil vakcinolog Chlíbek.

Kdo to bude platit?

I třetí dávku očkování bude hradit zdravotní pojišťovna, Češi nemusí platit nic.

Bude dostatek vakcín?

Ve skladech je v Česku momentálně asi milion a půl dávek vakcín, očkovací látky by tak mělo být dost.

Kdy začne přeočkování?

Revakcinace pro všechny, kterým to doporučí lékař, by měla začít v říjnu. "Ten termín se trošku posouvá, my už jsme očekávali v minulém týdnu," krčí rameny šéfka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová.

Přeočkování bude pravděpodobně jednou dávkou. Podrobnosti se dozvíme v pondělí, kdy o tom bude jednat vláda. Pokud si myslíte, že patříte do některé ze skupin, která by měla dostat třetí dávku, obraťte se na svého lékaře.