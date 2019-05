Jak připravit zahradní gril na letošní sezonu? Nepodceňujte to

Mrazivých dnů letos bylo více než dost, a proto se jistě každý těší na letní večery strávené na zahradě u grilu. Co se rozhodně nevyplatí podceňovat, je příprava grilu. Řešit totiž opravy nebo koupi nového grilu uprostřed sezony je pěkná otrava. Buďte proto zodpovědní hned na začátku!

Hned na začátek je důležité zmínit, že příprava grilu se liší od druhu a neexistuje tedy univerzální způsob, jakým gril ošetřit. Zaměříme se tu především na grily plynové a grily na dřevěné uhlí, jelikož u celoročních elektrických grilů žádná speciální příprava není nutná.



Gril na dřevěné uhlí

Předtím než gril vystavíte na světlo světa, je třeba dát ho trochu do pucu. Jako první se vrhněte na prach. Máte-li doma gril na dřevěné uhlí, budete mít přípravu na nadcházející sezonu jednodušší. Nejprve odstraňte všechny usazeniny ze dna topeniště (to už jste měli udělat při zazimování grilu, ale pokud tomu tak nebylo, napravte to nyní).



Až bude gril čistý, zkontrolujte všechny součásti grilu. V případě, že vám přes zimu zrezivěl, rez odstraňte a místa následně natřete přípravkem proti korozi. Nezapomeňte také pořádně dotáhnou všechny šrouby, případně špatné vyměňte za nové.



U těchto grilů je zcela nejdůležitější příprava roštu. Pokud máte litinový grilovací rošt a přes zimu vám zreznul, roztopením grilu na vysokou teplotu rošt pořádně zahřejte a potom ho očistěte drátěným kartáčem. Následně rošt potřete např. papírovou utěrkou namočenou do rostlinného oleje.

Plynový gril

U plynového grilu je potřeba důkladnější kontrola. Nejprve zkontrolujte knoflíky hořáků a rozvody plynu a odstraňte všechny nezvané hosty i s jejich pavučinami. Pokud budou drobné dírky na hořáku ucpané, k pročištění vám může pomocí hrot zavíracího špendlíku.



Ověřte, zda jsou neporušené a utěsněné všechny přívodní hadičky. Jestli ucítíte unikající plyn, stačí si připravit mýdlovou vodu (v poměru 1:1) a postupně přetírat spojovací místa na hadičkách. Kde plyn uniká zjistíte snadno tvořením bublinek na poškozeném místě.



Stejně tak jako u grilů na dřevěné uhlí po celkové kontrole gril pořádně očistěte a případná dotčená místa ošetřete nátěrem proti korozi. Stejně tak rošt důkladně očistěte kartáčem a potřete olejem. Rošt byste měli olejem potřít pokaždé, než na něj položíte jídlo a stejně tak, až s grilováním skončíte, ochráníte ho tak před působením vlhkosti.