Jak rychle se spálíte na slunci, řekne i barva očí! Neriskujte rakovinu kůže

Slunečné počasí vylákalo spoustu lidí do přírody. Jenže někteří to s pobytem na sluníčku přehnali a spálili se. Podle odborníků bychom měli být právě v těchto dnech velmi opatrní. Po zimě totiž není lidská pokožka zvyklá na nadměrnou dávku slunečních paprsků a spálit se můžete už po dvaceti minutách pobytu na přímém slunci.

V takovém počasí jako bylo v pondělí, se můžete velmi lehce spálit. Kvůli chladnému větru si člověk ani neuvědomí, jak silně sluníčko svítí. Do lékáren a do nemocnic pak chodí lidé pro nejrůznější přípravky, které by jim mohly ulevit od bolesti.

"Ohledně spálenin na sluníčku začali chodit opravdu až po tomto víkendu, dneska jsme poznamenali nárůst požadavků na tyto přípravky," sdělila farmaceutička z Krajské nemocnice Tomáše Bati Martina Machová.

"Lidé volají na telefonické porady, že byli někde sportovat, že byli na kole, že mají popálenou kůži, respektive takovou daleko daleko citlivější," sdělila vedoucí sestra první pomoci EUC kliniky v Praze Lucie Michalů.



Ideální je chladit spálená místa a použít krém po opalování, pít hodně tekutin a odpočívat. A myslet na prevenci v podobě dostatečného zakrytí odhalené kůže nebo použití opalovacího krému.





"Je extrémně podprůměrný stav ozónu, takže vaše pokožka se může spálit už po 22 minutách. Délka slunečního svitu se přitom místy pohybuje i přes čtrnáct hodin denně a do třetice - po zimě je naše pokožka oslabena," varovala meteoroložka Dagmar Honsová.



Na pozoru by se proto měli mít hlavně lidé se světlejším odstínem kůže. "Čím více jsme světlí, čím více máme oči do modré barvy, tím více bychom si měli uvědomit, že kůže není připravena na nadměrné slunění," upozornil onkolog Milan Kohoutek.

"Pobyt na sluníčku, když už kůže byla zraněná a pamatuje si to, tam je ochrana daleko menší," varovala Michalů. Hrozí tak i rychlejší stárnutí kůže a větší riziko vzniku rakoviny.