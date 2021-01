Jak rychle vyšlapete 4 patra? Snadný test odhalí, jestli máte zdravé srdce

Podle španělských odborníků je jedním z takových testů chození po schodech. To, jak rychle dokáže člověk vyšlapat čtyři patra, může vypovědět mnoho o stavu jeho srdce.

"Pokud vám výstup do čtvrtého poschodí trvá déle než minutu a půl, není váš zdravotní stav optimální a je vhodné navštívit lékaře," tvrdí Jesús Peteiro, kardiolog a autor studie, na kterou upozornil zdravotnický web Healthline.com.

Pokud zvládnete vystoupat čtyři patra do jedné minuty, svědčí to o dobrém stavu vašeho srdce. "Test se schody je snadným způsobem, jak zkontrolovat vaše srdeční zdraví," říká Peteiro. To ale neznamená, že by měl člověk vynechat pravidelné kontroly u lékaře, které jsou při odhalování srdečních chorob stěžejní.

Studie španělských vědců byla představena teprve nedávno na zasedání Evropské kargiologické společnosti. V rámci ní autoři zkoumali 165 účastníků, z nichž každý chodil nebo běhal na běžeckém pásu až do vyčerpání.

Po odpočinku pak tito lidé šplhali do schodů, zatímco je výzkumníci opět monitorovali. Ti, kterým se podařilo je vystoupat za méně než tři čtvrtě minuty, dosáhli metabolického ekvivalentu 9 až 10. Hodnota 10 přitom podle výsledků minulých studií souvisí s nízkou úmrtností (1 % nebo méně za rok).

Během testů vědci zjistili, že srdeční funkce 58 % účastníků, kterým výšlap trval déle než 1,5 minuty, byla během cvičení abnormální.

"Na základě této studie lze schopnost stoupat po schodech použít jako hrubý test fyzických funkcí člověka, které mohou vypovídat o celkovém zdraví srdce," říká kardioložka Renee Bullock-Palmerová. "Nemůže to ale nahradit řádnou prohlídku u lékaře," dodala.

Výstup po schodech lékaři často využívají ke zhodnocení fungování srdce. "Pokud má člověk například zablokovanou srdeční tepnu, při vyšších srdečních frekvencích má obvykle příznaky, jako je bolest na hrudi nebo dušnost. Výstup po schodech je cvíčením, díky kterému se srdeční frekvence zvýší relativně rychle," vysvětluje kardioložka Nicole Harkinová.

Tento test samozřejmě není pro každého. Starým lidem, kteří mají problém s pohybovým aparátem, se rozhodně nedoporučuje. Problémem je také fakt, že velikost poschodí není standardizovaná. Počet schodů se může výrazně lišit, na čemž závisí i doba výstupu.

Naštěstí to není jediný test, který lidé mohou snadno provádět. Mohou například nosit tašky s potravinami z auta a kontrolovat při tom funkci svého srdce. "Můžete také sledovat, jak rychle se zklidní vaše frekvence po intenzivním cvičení," radí Harkinová. Pokud to trvá dlouho, je vhodné kontaktovat lékaře.