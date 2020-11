Jak se doma zabavit s dětmi? 8 tipů pro dlouhé dny

Klasické táborové hry



Vezměte si inspiraci z táborových příruček. Můžete se zabavit klasikami: hrou na schovávanou, městečko Palermo a další podobné aktivity. Můžete také dětem vymyslet zajímavou bojovku, zatímco budete vařit, uklízet nebo pracovat. Schovejte po bytě několik navazujících úkolů s hádankou, kvůli kterým budou muset děti vyřešit několik zapeklitých hlavolamů. Na jejich konci může být nějaká odměna, například společně strávená aktivita, film nebo sladkost. Se staršími dětmi můžete vyzkoušet “město - jméno - zvíře - věc” nebo slovní fotbal.



Půjčte si deskovky



Zjistěte, jestli některý podnik nenabízí deskové hry na půjčení, například nějaké mateřské centrum, městská knihovna, případně půjčovna věcí (navštívit můžete pražskou nebo brněnskou Knihovnu věcí). Můžete vyzkoušet klasiky jako človíčko, pexeso, Dostihy a sázky, vrhcáby, Monopoly, nebo novější hry, jako je Dixit, Osadníci z Katanu a další.



Vyrábějte dekorace na zimu



Společný volný čas může vést k přípravě na Vánoce. Udělejte si z toho zábavu. Můžete vyrobit krásné dekorace z látky, z krepového papíru nebo dokonce z novin. Ušijte si krásné látkové skřítky s plnovousem nebo opice z ponožek. Lze také utkat věnec z látkových pásků. Maminky či tatínkové mohou šít bílé povlaky na polštáře a děti je mohou pokreslit fixy na textil, barvičkami na textil, nebo látku nabatikovat, k čemuž mohou děti pomoci motáním provázků a gumiček na bavlněnou látku. Velký výběr látek v metráži naleznete na Goldea.cz.



Předplaťte si internetovou televizi



Děti rády sledují pohádky a dokumenty, ale není nutné zůstávat závislý na nabídce YouTube a dalších služeb zdarma. Nabídka internetových televizí je dnes již tak rozsáhlá, že si můžete vybírat mezi známými seriály, jako třeba Pat a Mat, Oggy a švábi, Prasátko Pepa, Včelka Mája, všechny série Harryho Pottera, všechny díly Příšerek s. r. o., japonské kreslené filmy jako je Mirai, dívka z budoucnosti, Ovečka Shaun, Tlapková patrola, Mrňousci a další.



Uklízecí aktivita TORNÁDO



Udělejte z úklidu zábavnou aktivitu. Natočte budík nebo kuchyňskou minutku na 10 minut a slibte dětem nějakou odměnu. Pusťte hudbu. Za tu dobu se všichni snažte uklidit co nejvíc věcí. Rozehřejete se, zabavíte se a zároveň společně uklidíte. Berte aktivitu s humorem a radostí. Nebude u vás jistě vygruntováno, ale tato metoda se hodí, pokud chcete uklidit třeba po nějaké aktivitě.



Vyzdobte pokojíček



Naplánujte s dětmi radikální změny. Mohou souviset s vánočním úklidem. Možná při tom zapomenete na všechny starosti, když budete chviličku přemýšlet nad přítomností a nad tím hezkým, co vás může v budoucnu čekat. Prohlédněte si různé dětské látky a vyberte nějakou, ze které by bylo možné ušít závěsy a ladící povlečení. Můžete také pomoci dětem vytřídit některé věci, které už nepoužívají, aby jim do volných poliček mohl Ježíšek nadělit to, co chtějí. A pokud máte pocit, že se vaše děti nemohou soustředit na domácí výuku, můžete jim pomoci upravit studijní kout.



Zacvičte si



Alespoň jednou denně se zkuste protáhnout. Můžete si najít internetové kurzy jógy pro rodiče s dětmi, tanečky s dětskými písničkami, některá zajímavá cvičení pro děti nabízí například televize Seznam. Pokud máte zahradu, můžete si zahrát na slepou bábu nebo na honěnou.



Hrajte na hudební nástroje



Společně trávený volný čas lze příjemně využít u hudebního nástroje, u kytary, flétny a dalších. Pokud žádný hudební nástroj doma nemáte, můžete si zazpívat a zahrát za doprovodu po domácku vyrobených nástrojů. Vyrobte si různé foukačky (například z hřebene a alobalu) nebo rumbakoule z malé krabičky a špetky rýže.