Jak se nyní žije v Itálii? Sledujte speciální vydání pořadu Koření!

Naši reportéři tentokrát připravili celý díl Koření pouze o Itálii. Věnovat se budou nejenom aktuální tématům spojeným s koronavirem a příběhům lidí, kteří se snaží pomáhat, ale také tomu, co na Itálii máme rádi a co dala tato země světu. Speciální díl Koření budeme vysílat v sobotu 28. března v 11:20 dopoledne.

Uvidíte reportáž o současných italských hrdinech - lékařích, kteří bojují s rychle šířící se nákazou. A také příběh 88leté ženy, která zažila válku, a dnes znovu zažívá těžkou situaci. Snaží se ale pomáhat, a proto šije roušky.

Budete si moci poslechnout rozhovor s koordinátorem dobročinné sbírky pro Itálii nebo se slavnou italskou bloggerkou Chiarou Feragniovou, která už vybrala 4,5 milionu dolarů na pomoc pro svou zemi.

Zajímá vás, jak vypadají italská města bez davů turistů? Karanténa a přísná vládní opatření vylidnily ulice, nabídl se nám tak jedinečný pohled na architektonické skvosty Itálie. Města zejí prázdnou a slavné historické stavby dominují těmto metropolím.

Další reportáž nás zavede do středu italské tržnice s ovocem a zeleninou, která v Miláně stále funguje. Také vám Itálie přirostla k srdci? Její města, příroda nebo móda? Poslechněte si vzkazy diváků! Ti vyprávějí o tom, co mají na téhle zemi nejraději. Připomeneme si také to, co je s Itálií neodmyslitelně spjato: její kulturu, umění, jídlo, módu i sport.

A nakonec navštívíme ulice měst v době karantény. Ani během ní se totiž tamní lidé nevzdávají možnosti společně trávit čas. Tedy alespoň na balkonech, kde mohou zpívat a nadechnout se čerstvého vzduchu. Rozloučíme se krásným videem ukazujícím tu Itálii, kterou známe.

A ještě zde máme několik vzkazů přímo od moderátorů TV Nova!