Jak se obchody vypořádají s 55% povinnou kvótou, řekne ředitel Tesca

Odborníci varují, že nový zákon, který obchodníkům ukládá, aby prodávali minimálně 55 procent potravin z českých zdrojů, bude znamenat zdražení. Je vůbec reálné obchody v tomto množství od domácích výrobců zásobit?

Sněmovna ve středu schválila novelu zákona o potravinách. Za prodej potravin dvojí kvality, tedy podobných jako výrobky ze zahraničí, ale s jiným, často "horším" složením, bude nově hrozit pokuta až 50 milionů korun.

Anketa Souhlasíte s tím, aby v obchodech bylo více českých potravin? Rozhodně ano, mám raději tuzemské zboží 55 100 hlasů Ne, zahraniční jsou stejně dobré, ne-li lepší 39 70 hlasů Nevím/Je mi to jedno 6 10 hlasů Hlasovalo 180 lidí.

České produkty by v prodejnách s plochou nad 400 metrů od příštího roku měly tvořit 55 procent potravinového sortimentu. Podíl tuzemských produktů by měl navíc meziročně stoupat a v roce 2028 už by české produkty tvořily více než 70 procent sortimentu.

Patrik Dojčinovič, výkonný ředitel společnosti Tesco Česká republika, bude odpovídat i na otázky týkající se dvojí kvality potravin nebo plýtvání potravinami v době koronavirové krize. Sledujte pořad Nastartujme Česko s moderátorem Karlem Kopečkem. Přímý přenos začíná v 17:45 v tomto článku.