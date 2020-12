Jak se páry ze Svateb znají? V kvízu došlo i na oblíbené polohy!

Divácky nejoblíbenější pár Štěpánka a Pavel do kvízu šli poměrně zhurta. Mimo klasické otázky, které zvolily ostatní páry, jako například oblíbenou barvu a datum narození, se tihle dva vytasili s poměrně nečekaným dotazem.

Začala s tím samozřejmě provokativní Štěpánka: "Jaká je moje nejoblíbenější poloha?" Pavel nezaváhal a odpověděl: "Já bych řekl, že zezadu." Jeho otázka na sebe nenechala dlouho čekat. "A jaká je ta moje," snažil se dostat Pavel ze Štěpánky. "Já myslím, že z boku," triumfovala Štěpánka.

Štěpánka ale nakonec vyhrála celý kvíz, a tím i sázku. Pavel prohrál, takže musel vkleče vyznávat Štěpánce lásku: "Jsi nejlepší žena, kterou jsem potkal a nejlepší kosmetička podlahových krytin."

Simona s Radkem se do takové divočiny nepustili a zůstali u klasických otázek. Překvapivě ani jeden nevěděl, jakou má ten druhý nejoblíbenější barvu. "A kolik parfémů používám," ptá se zvědavě Simona. "Já si myslím, že tak sedm denně," střelil od oka Radek. Nevěděl ani to, že Simona má tetování. Kvíz tak vyhrála s přehledem Simona a Radek musel dělat kliky.

Mezi Petrou a Reném to bylo hodně těsné. "Co se mi líbí na chlapech,“ ptala se Petra. "Podle mě zábava a upřímnost," strefil se René do černého. Odhalil také, že má Petra fóbii z holubů a žab. René věděl dokonce i to, kolik parfémů Petra používá. Přesto Petra o jeden bod vyhrála, tak s ní René musel tancovat makarénu.

A jediný muž, který kvíz nakonec vyhrál, byl František, který porazil Natálku také o jediný bod. Neznal její nejoblíbenější jídlo, oproti tomu Natálka nevěděla, kde se František narodil. "Co si myslíš, že mi na ženách imponuje nejvíc," zjišťoval František. "Asi oči," tipovala špatně Natálka. A protože prohrála musela na sociální sítě zveřejnit vzkaz, že kočky jsou lepší než psi.

Téměř všechny sázky vyhrály ženy a muži museli splnit jejich přání. Čest manželů zachránil naštěstí František. Celá videa z kvízů najdete zde. Kdo s kým zůstane, a jak to všechno dopadne zjistíte už ve středu ve 20:20 na TV Nova.