Příroda v národním parku trpí! Jak se v něm chovat, radí kampaň TV Nova

Úspěšný seriál Policie Modrava si diváci oblíbili i díky krásné přírodě, ve které se děj odehrává. A protože seriál láká do národního parku stále více turistů, rozhodla se TV Nova ve spolupráci s Národním parkem Šumava spustit kampaň, která má diváky upozornit na možné důsledky nezodpovědného chování na Šumavě.

Krásná příroda NP Šumava, ve kterém se natáčí seriál Policie Modrava, láká spoustu turistů. Jenže ne vždy se tam lidé chovají k zeleni správně. Proto TV Nova ve spolupráci s NP spouští novou kampaň.

"Věříme, že kampaní upozorníme na to, jak by se lidé měli v přírodě chovat – konkrétně v národním parku. Aby přemýšleli o tom, jaké důsledky může mít jejich chování. V rámci kampaně postupně ukážeme tipy a triky, jak mohou drobnou změnou přírodě pomoci. Své zkušenosti prozradí i herci z oblíbeného seriálu," popisuje Hana de Goeij, ředitelka CSR TV Nova.

"Jako tvůrci úspěšného seriálu, který přilákal do Národního parku Šumava tisíce turistů, jsme chtěli věrným divákům touto kampaní i poděkovat za to, že se v tak krásných scenériích hezky chovají. Tím nám umožňují v krajině národního parku pokračovat v natáčení oblíbeného seriálu a do budoucna možná i dalších projektů," dodává Jakub Strýček, ředitel marketingu TV Nova.

Celkem byly pro kampaň vytvořeny čtyři varianty televizních spotů, do jejichž natáčení se zapojili hlavní protagonisté seriálu Policie Modrava. Prostor dostanou na obrazovkách TV Nova, ale také na sociálních sítích, kde bude kampaň podpořena edukativními a zajímavými kvízy, ve kterých se diváci mohou dozvědět více o správném chování v přírodě.

"Kampaň je jasná a úderná. Skvělé na ní je ale ještě to, že s ní pracovníci televize Nova přišli sami, protože si uvědomovali nejen dopady jejich seriálu, který láká na Šumavu další nové návštěvníky, ale také cennost území národního parku. Proto velmi oceňujeme přístup TV Nova k přírodě, kterou opravdu respektují. Věříme, že přesně takové sdělení se plně přenese i k divákům," sděluje mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák.

Šumavskou přírodu si diváci mohou připomenout v reprízovaných dílech seriálu Policie Modrava, které vysílá TV Nova každé úterý ve 20:20. Všechny díly jsou k dispozici také na portálu VOYO.