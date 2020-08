Jak se správně připravit na darování krve?

Darovat krev můžete v transfúzních stanicích nebo v nemocnicích. Krev se odebírá v množství 450 ml a ačkoliv samotný odběr trvá pouhých 5 minut, podle statistik dokáže jeden odběr zachránit až tři životy.



Kdo může darovat krev?



Ačkoli je potřeba krve enormní, nemůže ji darovat každý. „Abyste se zařadili mezi vhodné dárce, je nutné být ve věku od 18 do 60 let. Pravidelní dárci mohou darovat krev až do 65 let. Požadovaná hmotnost dárce je alespoň 50 kg, nesmíte být nositelem viru HIV ani mít překonanou hepatitidu typu B a C, stejně jako ani jiná závažná chronická onemocnění,“ přibližuje plk. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D. z Ústřední vojenské nemocnice v Praze.



Jak se na darování krve připravit?



Darování krve je ve své podstatě zcela jednoduchý proces, ale přesto vyžaduje důslednou přípravu. Kvalitu krve totiž ovlivňuje mnoho faktorů, o kterých byste to možná ani neřekli. Před darováním krve je proto třeba dodržet pár pravidel.



1. Nehladovte: přestože jste zvyklí, že na odběr krve se chodí jedině nalačno, v případě darování krve to neplatí. Před darováním se tedy dobře a vyváženě nasnídejte.



2. Vyhněte se mastným jídlům: večer a ráno před darováním krve se vyhněte tučným a mastným jídlům, která organismus zbytečně zatěžuje, a tím klesá i kvalita vaší krve.



3. Odpočiňte si: v noci před odběrem si dopřejte kvalitní spánek, kterým zajistíte regeneraci organismu. Eliminujete tím také fyzický i psychický stres.



4. Pijte dostatek tekutin: darování krve je šlechetným činem, ale i pro váš organismus je to náročný proces. Darováním krve se odebírá 450 ml krve, což je vyšší objem než při běžném odběru u lékaře. „Před darováním krve je proto nutné, aby byl organismus dostatečně hydratovaný, což zajistí i správnou konzistenci krve a její průchodnost žilami. Den před odběrem vypijte alespoň dva litry vody nebo čaje. Pitný režim je vhodné doplnit ještě alespoň půllitrem vody, minerálky nebo ovocného čaje těsně před odběrem," doporučuje pan doktor Bohoněk.



5. Nekuřte a nepijte alkohol: darovaná krev musí splňovat striktní požadavky. Musí být zdravá, sterilní a nesmí obsahovat jakékoli škodlivé látky. Den před darováním krve proto nepijte žádný alkohol a minimálně 6 hodin odběrem nekuřte.



A kam vlastně přesně jít?



Spojit se můžete s jakoukoli transfuzní stanicí v republice. Stanici si můžete vybrat podle lokality, kde bydlíte, a nebo také podle toho, jaká stanice krev potřebuje nejvíce (zjistíte na webu, nebo do dané transfuzní stanice rovnou zavolejte). Ještě než vyrazíte krev darovat, přečtěte si několik informací, díky kterým zjistíte, zda vaše cesta nebude zbytečná. Přehledně a stručně najdete všechny informace na webu Českého červeného kříže.



Pokud jste se rozhodli darovat krev, bude lepší si na vybranou stanici předem zavolat a zeptat se, zda mají o nové zásoby s vaší krevní skupinou zájem. Může se totiž stát, že zrovna vaše krevní skupina bude v tu chvíli ve skladu dostupná, nicméně nezoufejte. Každá stanice vám ráda doporučí jinou poblíž, která vás přivítá s otevřenou náručí. Nebo vám dodají termín, kdy budou novou krev potřebovat. Doba skladování krve je totiž maximálně 6 měsíců, je tedy potřeba zásoby pravidelně obnovovat.

__________________________________________________

Zubní pasty parodontax jsou zdravotnické prostředky. Ústní vody parodontax jsou kosmetické přípravky.

V případě otázek kontaktujte prosím: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4,

e-mail: cz.info@gsk.com.

Případné nežádoucí účinky prosím hlaste na: cz.safety@gsk.com.

Ochranné známky jsou vlastněné nebo licencované skupinou společností GSK.

©2020 skupina společností GSK nebo poskytovatel příslušné licence.

Datum vypracování materiálu: 07 2020

ProMotion code: PM-CZ-PAD-20-00046