Jak se údajný násilník dostal do Česka? Měl na to dva roky!

Případ cizince, který měl nedaleko Litoměřic znásilnit nezletilou dívku, vyvolal řadu otázek. Podle státního zastupitelství mu totiž krátce předtím byla zamítnuta žádost o azyl v Německu. Jak je možné, že pak zamířil do Česka?

Nikdo netuší, odkud se vzal. Podle litoměřického státního zastupitelství mluví částečně arabsky, francouzsky a zřejmě ještě jazykem, který neznal ani tlumočník. Během vazebního zasedání se měl ke znásilnění nejistou formou přiznat. "On hovoří o skutku jako 'víceméně ano'," uvedl soudce litoměřického okresního soudu Miroslav Kureš.

V Německu měl být muž od roku 2017, za tu dobu byl údajně několikrát trestaný. Naposledy letos dostal trest 46 dnů vězení za jízdu načerno. Po propuštění zamířil do Česka. "Koupil si lístek, jel do Děčína, pak si koupil další lístek a jel do Ústí, zřejmě pokračoval tím vlakem, ale asi ho vysadil ven průvodčí jako černého pasažéra," dodal Kureš.

V Německu v minulosti žádal o azyl, ten mu byl zamítnut. Měl dva roky na opuštění země, směl tam zůstat jen na základě víza pro strpení. Mohl se ale volně pohybovat po Evropské unii. Nakonec obviněný skončil ve čtvrtek ve vazební věznici v Litoměřicích, kde si zřejmě počká na soud.

Podle českých zákonů si cizinci v případě odsouzení odpykají trest v českém vězení. "Pokud je to smluvně upraveno, může cizinec žádat o vykonání trestu ve svém státě," sdělila mluvčí Služby cizinecké policie Renata Grecmanová.

Soud může cizince rovnou i vyhostit. Po odpykání trestu pak bývá většinou deportován. "Je cizinci současně vystaven časově omezený zákaz vstupu na území členských států, a tudíž se nemůže volně pohybovat na jejich území," dodala Grecmanová. U deportace ale často bývají problémy s tím, že především africké země s evropskými úřady nespolupracují.

Cizinec, podle úřadů zřejmě afrického původu, měl znásilnit nezletilou dívku v úterý odpoledne na poli u Lukavce. Podle informací TV Nova skončila dívka, která má pocházet z Terezína, v nemocnici. Její zranění by neměla být vážná. Muži za znásilnění hrozí až deset let vězení.