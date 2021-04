Jak se udržet ve stáří fit a ještě vydělat? Senior inspiruje svět

Britu Johnu Wilcockovi je 89 let a na svůj věk nejeví žádné známky únavy. Důkazem jeho aktivního stáří je i jeho jízda na kolečkových bruslích. Pořídil si je v době lockdownu, a to i přes to, že normální chůzi zvládá pouze s chodítkem! Nyní se snaží, stejně jako sir Tom Moore, dokončit 90 kol na parkovišti domu před svými 90. narozeninami. Svoji snahu sdílí na sociálních sítích, kde ho lidé houfně podporují. Původním cílem bylo vydělat 500 liber pro hladové děti. Po 20 kolech už ale dosáhl výdělku 30 000 liber a doslova se nemůže zastavit. Na sympaťáka se podívejte sami.