Jak se vyhnout bolesti po očkování? Expert radí, jestli zatnout, nebo ne

Očkování je v Česku v plném proudu, hlásit se už mohou úplně všichni nad 16 let. Někteří lidé mají strach, zda nebudou mít po aplikaci vakcíny potíže. Většina ji ale snáší bez problémů a potýkají se nanejvýš s bolestí paže.

Dá se jí předejít zatnutím nebo nezatnutím svalu? "Je to úplně jedno. Obecně ta injekce se dává do uvolněného svalu, zatnout ho znamená větší bolest při té aplikaci. Ale že by to potom mělo vliv na následnou bolest, to určitě ne," řekl TN.cz Petr Šonka, doktor a šéf Sdružení praktických lékařů.





Podle něj se nemají zájemci o očkování případné bolesti děsit. Naopak je prý dobře, když je bude ruka nějakou chvíli pobolívat.





"Vytváří se tam lokální imunitní reakce podobná zánětu. Je to v podstatě něco, co je žádoucí. Není to špatně, jedná se o normální reakci na to očkování. Samozřejmě pokud to přeroste nějakou únosnou míru, je potřeba to zkusit tlumit léky proti bolesti," pokračoval.



Přestože jsou i pacienti, které paže po vakcíně nebolí vůbec, je to jen dílo náhody. "Doporučuji klid a nenamáhat se. Žádný recept, jak bolesti spolehlivě předejít, neexistuje," uzavřel Šonka.

