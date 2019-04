Jak se zajistit na důchod

Pro někoho je to maják na vzdáleném horizontu, sotva ho vidíme a nejsme si ho moc schopni představit. Pro někoho je to naopak představa dost konkrétní, jako otevřené dveře, skrze které už vidíme, co nás za nimi čeká. Je tu však společný jmenovatel: nejistota. Jak bude vypadat náš život po odchodu do penze? A možná i zpytování svědomí, zda využíváme čas, kdy jsme produktivní a připravujeme se dobře na tuto změnu. Jedno je jasné – v této soutěži vyhrávají ti, kteří o ní začnou přemýšlet co nejdříve.



Už jen ti největší snílkové a optimisté si ještě myslí, že budou celý život pracovat bez vlastního spoření a stát jim v důchodu zařídí dostačující penzi. Při vzrůstajících nákladech na životní úroveň je jasné, že ke státní penzi bude téměř každý potřebovat ještě vlastní plán, jak se finančně zajistit. Čím dříve začneme takový plán realizovat, tím méně nás bude samotné spoření bolet. Nejdůležitějším faktorem, se kterým se v tomto dlouhodobém procesu pracuje, je totiž čas.



Tři zlatá pravidla spoření na důchod



Číslo 1:



První pravidlo je jasné, začněte co nejdříve. Zvolte si cílovou částku, kterou si chcete přidat k důchodu. Jak na to? Nejdřív si definujte sumu, kterou byste si chtěli přidávat každý měsíc na přilepšenou k běžnému důchodu. Násobte odhadnutým počtem měsíců, po který myslíte, že budete částku potřebovat. Začněte spořit, a to podle zlatého pravidla, které říká, že byste měli v životě odložit alespoň deset procent z každého výdělku stranou na důchod. Pozor, deset procent je opravdu nejmenší, základní částka.



Číslo 2:



Druhé pravidlo je také z oblasti selského rozumu, a sice podle přísloví „nedávej všechna vajíčka do jednoho košíku“. Zvolte si více míst, kam svoje úspory přesměrujete. Ať už se bude jednat o důchodové připojištění, investice, nebo odkládání úspor na spořicí účet.



Číslo 3:



A třetí pravidlo? Nastavte si pravidelné příkazy, v dobrém slova smyslu zapomeňte, že tyto úspory existují, a ať se děje, co se děje, peníze za žádnou cenu nevybírejte. Vytvořte si raději provozní několikaměsíční rezervu a z té řešte nenadálé výdaje.

Nejdůležitější je dodržet všechny výše zmíněné principy. Pokud to dokážete, zjistíte, že až vám důchod obrazně zaklepe na dveře, vám se doslovně nerozklepou kolena. Naopak budete vědět, že odchodem do důchodu aktivní život nekončí, ale nastává nová životní fáze a příležitost, jak si užít naspořené prostředky. Rozhlédněte se kolem sebe, kolik takových lidí znáte!



TIP pro vás:



