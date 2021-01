Jak shánět vakcínu na covid? Evropa se hádá, přou se i naši politici! ANKETA

Problémům s očkováním na covid-19 čelí řada evropských zemí. Pod palbou kritiky je francouzské zdravotnictví, které během prvního týdne očkování zvládlo aplikovat pouze 516 dávek. Německá vláda zase čelí obviněním, že jde očkování pomalu, protože vsadila na společný postup Evropské unie a ta neobjednala dostatečné množství vakcíny. O to, zda by nebylo lepší objednávat látku "sólo," se přou i čeští politici.

Nejméně tři německé spolkové země, včetně Berlína, v pondělí nezahájily masové očkování svých obyvatel, jak bylo v plánu. Od ministerstva zdravotnictví se dozvěděly, že se desítky tisíc objednaných dávek nejméně o týden opozdí. Evropská unie objednala 300 milionů dávek a podle některých odborníků příděl Německu stačit nebude.

"Vědomě jsme si vybrali společnou cestu s našimi partnery z Evropské unie a jsme přesvědčeni, že to byla a je správná cesta," říká Steffen Seibert, mluvčí německé vlády.

"Podepsali jsme smlouvy, které členským státům umožní přístup ke dvěma miliardám dávek, což stačí k naočkování celé evropské populace. Problém tedy není v počtu dávek, je ve výrobních kapacitách. A to je problém, kterému všichni čelí," přizvukuje mluvčí Evropské komise Eric Mamer.

O to, jak se očkování (ne)daří v Česku a jak postupovat, se přou už i naši politici. "Rychlost vakcinace proti covid-19 v Izraeli je neskutečná. Dobře zvládnutá logistika a krizové plány ukazují světového lídra. Na opačném konci žebříčku jsou státy jako Francie, ale i Česká republika. Další slova jsou zbytečná," povzdychl si v neděli na twitteru europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).

"Tohle je od tebe fakt mimo. Izrael (koneckonců i Velká Británie), na rozdíl od nás může nakupovat přímo. My jen přes EU a ty jako europoslanec to dobře víš, a například Astra Zeneca není ještě schválena Evropskou lékovou agenturou. Takže jako co? Pojedeme solitérsky, ok?" reagoval na Zdechovského poslanec a pražský zastupitel Patrik Nacher (za ANO).

Podle Zdechovského ale Česko může o vakcínách jednat bokem. "Ano, můžeme. Dělají to třeba Maďaři, kteří jednají s Rusy a Číňany. Na tomto postupu se shodly členské státy," tvrdí Zdechovský.

Společné evropské nákupy vakcín hájili v pondělí odpoledne na tiskové konferenci po jednání vlády i vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) a ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Podle Havlíčka například společný postup zlepšuje vyjednávací pozici Česka a EU podle něj vakcíny přerozděluje spravedlivě, takže se dostane i na středně velké a malé státy.

Kritika zaznívá i směrem k francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi. Tamní zdravotníci zvládli minulý týden během jednoho dne naočkovat jen 164 lidí. Vláda se ale brání, že se očkovalo především v pečovatelských domech, což je náročné na logistiku.

Celkem 150 tisíc dávek vakcíny by mělo v lednu dorazit i na Slovensko. Situace v zemi není ale nijak optimistická - v Nitře, která je jednou z nejhůře zasažených oblastí, nestíhají pohřbívat těla. Podobná situace je i v Ostravě, kde krematorium nezvládá spalovat nebožtíky. Na Slovensku už kvůli zhoršené situaci přistavili mrazící vozy.