Jak si připravit legendární kuřecí křídla? Inspirujte se profesionálem

Kdo by jednou za čas neměl chuť na pořádnou prasárničku. Vzít si masíčko do ruky, okusovat ho od kosti a na závěr si ještě vychutnat omastek přímo z vašich prstů. K čemu příbory nebo ubrousky? Vždyť právě tohle je na křídlech to nejlepší! A jak si ta legendární kuřecí křídla připravit? S tím vám poradí Adam Robenek!