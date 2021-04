Zveřejňují nový zásadní údaj pro rozvolňování: PŘEHLED po okresech

Počet nově nakažených, očkovaných, vyléčených či množství provedených antigenních i PCR testů za předcházejících 24 hodin. Tyto i další údaje nabízí web ministerstva zdravotnictví těm, kteří chtějí pečlivě sledovat vývoj epidemie covidu-19 u nás.

Už dlouho je součástí přehledu také mapa republiky, která ukazuje, kolik je v jednotlivých okresech za posledních sedm dní nově nakažených a kolik případů po přepočtu by připadlo na 100 tisíc obyvatel toho kterého regionu. Chybělo ale číslo, který by ten samý údaj ukazovalo pro celou ČR bez nutnosti si ho složitě vypočítávat ručně.

To už ale neplatí - nově je nahoře na stránce, hned pod souhrnným přehledem všech možných statistických údajů nová sekce, která ukazuje právě to, kolik je v Česku za posledních 7 a 14 dní případů na 100 tisíc obyvatel. Aktuální údaj z nedělního rána má pro uplynulých 7 dní hodnotu 161, za 14 dní je to 363.

Na první pohled může tohle číslo vypadat jen jako další z řady údajů, které udělají radost maximálně statistikům a matematikům. Jenže přepočet počtu případů na 100 tisíc obyvatel je naprosto zásadní pro chystané rozvolňování opatření v Česku.

Zásadní pro rozvolňování

Vláda ve čtvrtek představila sadu balíčků, podle kterých se má řídit v Česku návrat k normálnímu životu - ať už jde o otevírání škol, obchodů, restaurací, přes možnost sportování venku i uvnitř, až po znovuzprovoznění kin. A pozdější fáze rozvolňování jsou navázané právě na to, kolik případů na sto tisíc obyvatel za posledních 7 dní v Česku je.

Například zahrádky restaurací se mají otevřít až v momentě, kdy bude po přepočtu nových případů méně než 75 na 100 tisíc obyvatel. Totéž platí třeba pro sportování venku ve 20 lidech. A například otevření bazénů, saun či kin chce vláda povolit až v momentě, kdy bude epidemická situace ještě příznivější.

Rozdílná epidemická situace v jednotlivých regionech vede k tomu, že v pondělí se otevřou školky pro všechny děti jen ve třech krajích, kde se pohybuje počet nakažených pod hranicí 100 na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dní (Karlovarský a Královéhradecký) či velmi těsně nad ní (Plzeňský kraj).

Premiér Andrej Babiš dokonce v rozhovoru pro iDNES.cz řekl, že navrhne vládě, aby se rozvolňování řídilo podle situace v jednotlivých okresech, nikoliv v celých krajích. Vláda ale nakonec na tuto změnu nepřistoupila.

Balíčky rozvolňování představené vládou:

Nově zveřejňovaný údaj na webu ministerstva spolu s představenými balíčky rozvolňování tak umožňují každému, kdo o to projeví zájem, sledovat vývoj situace a hlídat si, jestli už se blíží otevření aktivit či služeb, kterých se nemůže dočkat.

