Jak sledovat Ordinaci na Voyo? Máme pro vás jednoduchý návod

Ordinace v růžové zahradě 2 na televizních obrazovkách TV Nova skončila. Po obrovském ohlasu diváků se ale TV Nova rozhodla v natáčení seriálu pokračovat a zprostředkovat ho divákům pomocí internetového portálu Voyo. Jak na to, abyste Ordinaci mohli sledovat i nadále, zjistíte v následujícím návodu!

Seriál Ordinace v růžové zahradě je fenoménem. V hlavním vysílacím čase se udržel přes 15 let a ve čtvrtek zakončil velkolepým finále, ve kterém na diváky čekala spousta překvapení jako třeba herci, kteří už v Ordinaci nehrají, nebo třeba zpěvák Miro Žbirka, který zazpíval znělku "Někdy stačí dát jen dech".

Diváci si ale konec seriálu nepřáli. TV Nova chodily spousty žádostí, dopisů a e-mailů, aby byl seriál zachován. A tak TV Nova přistoupila ke kompromisu, takže Ordinace definitivně nekončí! Bude se vysílat na videoportálu Voyo, kam je velmi snadné se zaregistrovat.

Pokud si nejste jistí, jestli placenou službu Voyo budete chtít, můžete vyzkoušet prvních sedm dní zdarma. A jak na to? To zjistíte v následujícím návodu.

1. Registrace

Abyste se do videoportálu Voyo dostali, je nutné se nejdříve zaregistrovat. Na internetových stránkách https://voyo.nova.cz/ se můžete zaregistrovat tak, že zadáte svou e-mailovou adresu do okénka, které je tam připravené přímo pro vás! Pak kliknete na Vyzkoušejte 7 dní zdarma. Také můžete jít cestou, že kliknete na tlačítko Registrace.

2. Zvolte typ

Na portálu Voyo je příjemné, že můžete vyzkoušet právě sedmidenní verzi zdarma. Zvolíte si tedy předplatné Premium na zkoušku, pokud si nejste úplně jistí. A pokud ano, stačí zvolit Premium předplatné na 30 dní, které vás bude stát 159 korun.

3. Vaše údaje

Zadáte pro ověření znovu váš e-mail a vyplníte heslo. Ideálně nepoužívejte žádné speciální znaky jako jsou mezery, pomlčky či podtržítka. Poté je nutné, abyste zvolili metodu budoucí platby. Tady by se mohlo zdát, že jste narazili na problém, když vás portál přesměruje k platbě 159 korun či k platbě budoucí. Ale žádný strach! Pokud jste zvolili jen Premium na zkoušku, po zadání platebních údajů zaplatíte pouze 1 Kč. Tento krok je nutný k ověření, že po uplynutí sedmi dnů, můžete Voyo zaplatit. A o svou korunu také nepřijdete, za několik dní se vám na účtu "odblokuje".

4. Potvrzení

Pokud provedete všechny tyto kroky, obdržíte potvrzení o aktivaci na váš e-mail. Po aktivaci už můžete neomezeně sledovat vše, co vám portál Voyo nabízí. Například poslední díl Ordinace v růžové zahradě 2, pokud jste jej nestihli na televizních obrazovkách.

5. Ještě tam není nová Ordinace?

Pokud po sedmi dnech naznáte, že Voyo není nic pro vás, nezoufejte. Můžete jednoduše jedním kliknutím předplatné zrušit a nové díly Ordinace v růžové zahradě 2 začít na portálu Voyo sledovat na podzim. Když už Voyo máte, můžete své oblíbené seriály a filmy sledovat i v mobilní aplikaci nebo v televizi.

6. Jak sledovat v telefonu?

Službu Voyo můžete totiž sledovat nejen na počítači prostřednictvím internetových prohlížečů jako Google Chrome a Mozilla Firefox. Je možné ji dostat i do vašich telefonů nebo tabletů, a to prostřednictvím aplikace Voyo.cz pro Android (ke stažení zde na Google Play) či iOS (ke stažení na App Store zde). Po instalaci se stačí přihlásit a je to! Můžete sledovat vaše oblíbené pořady v mobilu nebo na tabletu. Pokud něco není v pořádku, zkuste se podívat na informace o všech podporovaných zařízeních zde.

7. Jak Voyo dostat do TV?

Pro sledování portálu Voyo na chytré televizi (Smart TV) je nutné využít aplikaci. Aplikace Voyo.cz může být předinstalovaná přímo v TV, nebo bude možné ji stáhnout v internetovém obchodě, který vaše televize nabízí. Ten najdete v jejím menu. Voyo.cz pak uvidíte buď hned na úvodní stránce obchodu, anebo ho jednoduše vyhledáte. Po instalaci můžete hned začít sledovat své oblíbené seriály a filmy.

8. Co když nemám chytrou TV?

Pokud chcete sledovat Voyo na televizi, která se neumí připojit k internetu nebo máte starší chytrou televizi, která neumožňuje nainstalování aplikace Voyo.cz, je možné využít nějaké externí zařízení. Například Google Chromecast 3 či multimediální centrum Xiaomi Mi TV Box S. Případně jinou alternativu fungující na operačním systému Android TV (více zařízení najdete na stránkách zde).

Pokud máte nějaké další dotazy, můžete se obrátit na voyo@nova.cz nebo případně v tomto kontaktním formuláři.