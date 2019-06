Jak snadno poznat propečenost masa? Postačí vám vaše pěst!

Chuť hovězího steaku si nejvíce užijete RARE. Většině lidí se ale do příliš krvavého steaku moc nechce. Proto se častěji setkáváme s propečením na MEDIUM, které vás o tu správnou chuť masa také neobere. Pokud byste maso propekli ještě více, bude vysušené a tužší. Spíš než na talíř byste s ním tak mohli zamířit do koše.



Jak ale poznat, že je maso propečené podle vašich požadavků? Nejsnazší pomůckou je jistě teploměr, který dnes seženete v řádech stovek korun. Pokud se vám ale nechce teploměr shánět, můžete využít hned dva způsoby testu, které vás nebudou stát vůbec nic.



Pomoci si můžete snadno svou dlaní. Dotkněte se prostředníčkem svého palce a druhou rukou zatlačte na část vaší dlaně pod palcem. Podle tuhosti vaší dlaně poznáte propečení masa. V tomto případě bude maso RARE. Pokud spojíte prsteníček s palcem, mělo by to odpovídat propečení MEDIUM a v případě malíčku WELL DONE.

Dalším způsobem je využití celé vaší pěsti. Stačí zatnout vaši pěst a pomůcka je na světě. Pokud zatnete pevně, tuhost na dotek by měla odpovídat propečení WELL DONE. Když pěst úplně povolíte, zjistíte tuhost RARE a MEDIUM je jednoduše něco mezi.



Pokud se rozhodnete raději pro jistotu v podobě teploměru, nezapomeňte na to, že každé maso potřebuje pro přípravu jinou teplotu. Pokud se chystáte na pořádné hovězí, teplota RARE by měla být 51°C, MEDIUM RARE kolem 55°C, MEDIUM 61°C, MEDIUM WELL 65°C, a WELL DONE 70°C.



Před grilováním se každého raději zeptejte, jak by chtěl mít maso propečené. Každý může preferovat něco jiného a byla by škoda, kdyby zůstalo tak dobré maso ležet na stole. Pokud si lámete hlavu s tím, jak maso ochutit, doporučuje se použít pouze sůl a pepř. Rada na závěr - maso osolte až po grilování.