Jak správně odstranit klíště? Důležitá je rychlost, tvrdí odborník

Aktivita klíšťat je v posledních týdnech po celém Česku ohromná. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), který sestavuje mapu klíšťat, by se situace neměla zlepšit ani v následujících dnech.



Důležitá je ochrana

Odborníci proto lidem radí, aby výlety do lesa nebo pikniky v parcích raději odložili. Pokud by se přece jen někteří rozhodli vyrazit, doporučují experti použít repelent a vhodně se obléknout.



"Při návštěvě lesa musíme mít oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi. Vhodný je také světlejší oděv, na kterém jdou klíšťata lépe vidět,“ poradil ve Snídani s Novou molekulární biolog a parazitolog Radek Šíma.



Ani tato opatření nás však neochrání na 100 %, je proto nutné se po návratu z přírody pořádně prohlédnout a případně přisáté klíště odstranit.



Odstranění parazita

Pokud si však domů nezvaného návštěvníka přineseme, je potřeba se parazita zbavit. Podle Šímy však neexistuje špatný způsob, jak můžeme klíště odstranit. "Vůbec nezáleží na technice. Existuje řada způsobů a všechny postupy jsou správné. Důležité je, to udělat rychle,“ míní parazitolog.



Právě rychlost je při odstraňování velmi klíčová. Pokud to uděláme včas, existuje pouze malé riziko nákazy klíšťaty přenášenou chorobou. "Platí zásada, že když najdeme klíště, musíme ho rychle odstranit. Ideální to je do 24 hodin od přisátí,“ vysvětlil Šíma.



Možná nákaza

Pokud bude klíště přisáté příliš dlouho, je větší pravděpodobnost nákazy chorobou. Mezi nejčastější přenášené nemoci patří v Česku lymeská borelióza a klíšťová encefalitida. Častější je v republice borelióza, kterou onemocní ročně 4000 až 5000 lidí. "Dá se vyléčit pomocí antibiotik. Musí se však nemoc odhalit včas,“ doplnil Šíma.



Česko zároveň patří mezi země s nejvyšším výskytem klíšťové encefalitidy. "U řady lidí toto onemocnění probíhá s mírnými příznaky. Jen 10 % nakažených má závažnější neurologické problémy. Ty mohou mít i trvalé následky. Infekce může vést v krajních případech i k smrti,“ sdělil parazitolog.



Podle odborníků navíc na první pohled nejde poznat, zda je klíště nakažené. "Zjistit to lze v laboratoři při rozboru. Poté až v případě, že se u člověka objeví příznaky,“ uzavřel Šíma.

Jihočeští vědci se podíleli na objevu nové protilátky proti klíšťové encefalitidě. Více se dozvíte v následující reportáži: