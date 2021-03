Jak to bude s olympiádou v Tokiu? Řekne šéf olympioniků Jiří Kejval

Fanoušci ciziny si odložené olympijské hry v Tokiu letos neužijí. Podle tiskové agentury Kjódó už japonská vláda rozhodla o neúčasti diváků ze zahraničí. Jen samotný odklad her, které se měly konat už vloni, stál pořadatelské Japonsko v přepočtu 61 miliard korun.

Pokud zahraniční fanoušci do Japonska opravdu nebudou moci přijet, budou muset organizátoři vracet peníze za už zakoupené vstupenky. A musí vyřešit také otázku, jak naložit s účastí zahraničních sponzorů.

Co by olympiáda bez turistů z ciziny pro pořadatele znamenala? Jak by to zahýbalo s cenami vysílacích práv? A jak se Český olympijský výbor vypořádá s přísnými bezpečnostními opatřeními, která budou platit pro samotné sportovce? Sledujte živě pořad Napřímo, dnes od 17:45 v tomto článku.