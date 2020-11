Oslavy 17. listopadu budou omezené. Zůstaňte doma, vyzývá Blatný

"Je důležité si tento svátek připomínat. Proto je mi líto, že nemůžeme pořádat velké akce v ulicích. Jsem ale rád, že se organizátorům podařilo najít způsob, jak si připomenout 17. listopad," uvedl primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Poděkoval Pražanům, že dodržují opatření. "Cením si disciplíny obyvatel hlavního města," dodal. "Potřebujeme teď udělat něco, co zlepší situaci, ve které se nacházíme. Obětí je, abychom omezili osobní kontakt. Využijme k tomu tedy 17. listopad. Tehdy bylo potřeba jít na náměstí, teď je potřeba na ně nechodit," doplnil Hřiba ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Slova ministra zdravotnictví podpořila i radní pro kulturu Hana Třeštíková, která na tiskové konferenci apelovala na lidi, aby zůstali doma a připoměli si 17. listopad v soukromí.

Spolek Díky, že můžem už řadu let organizuje největší oslavy sametové revoluce na Národní třídě v Praze. Organizátoři se rozhodli uskutečnit pietní akci i přes stávající epidemii koronaviru, proběhne ale v mimořádném režimu.

Lidé budou moci uctít památku bez osobní přítomnosti - spolek totiž připravuje živý přenos z místa piety. Za dobrovolný příspěvek bude možné zapálit svíčku na dálku a připojit vzkaz se svým jménem. Na místo to pak položí jeden z dobrovolníků. "Kdyby se tam shromažďovalo větší množství lidi, budeme o tom jednat s magistrátem," upřesnil předseda spolku Lukáš Černý.

Uskuteční se i další tradiční události, většina z nich se ale přesune na internet. 17. listopad by tak letos měl proběhnout zcela bez hromadných akcí. "Připravili jsme on-line stream koncertů. Rozhodli jsme se oslovit i instituce a soukromé firmy, aby osvítily své budovy barvami trikolóry," informoval Černý.

V předvečer státního svátku je naplánovaná i demonstrace, která rovněž proběhne ve virtuálním prostoru. Pořadatelem je spolek Milion chvilek pro demokracii. "Nebýt pandemie, sešli bychom se na Letné. To teď sice není možné, ale to nás rozhodně nezastaví. Budeme protestovat doma a přesto veřejně, sami a přesto společně," okomentoval spolek on-line demonstraci.

"Co se případných demonstrací, které by v Praze mohly být, je stejný postup jako doposud. Magistrát je nezakazuje, musí ale splnit náležitosti a být v souladu s nařízeními vlády. Pokud by došlo na místě k porušení, má magistrát právo vyzvat organizátora k rozpuštění demonstrace. Nečekám, že by oslavy 17. listopadu měly způsobit problém v tomto duchu," konstatoval Hřib.