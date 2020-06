Jak to bude s pomocí Smartwings? V Napřímo o ní promluví Pirát Lipavský

Ministryně financí pokračuje ve vyjednávání podpory pro deficit státního rozpočtu ve výši půl bilionu na letošní rok. Chybějící hlasy by ministryně mohla najít u Pirátů. O pozadí vyjednávání a také například o plánované pomoci letecké společnosti Smartwings dnes bude s moderátorkou Bárou Divišovou v pořadu Napřímo diskutovat pirátský poslanec Jan Lipavský.

Hlasování o státním rozpočtu se muselo odsunout o týden. Ministryně financí hledá hlasy u lidovců a také Pirátů. S pirátským poslancem Janem Lipavským dnes v pořadu Napřímo budeme diskutovat i o státní pomoci Smartwings, kvůli které členy vlády několikrát interpeloval.

"Je to riziková operace, letecký průmysl je ve své nejhlubší krizi a my se podle toho musíme zachovat," vyjádřil se už dříve Lipavský. Podle ministra Karla Havlíčka (za ANO) by mohla pomoc Smartwings získat konkrétní obrysy ještě tento týden.

Čemu pomůže, když změní název na ČSA? A jak vláda poslancům vysvětlí, proč se ke Smartwings přistupuje jinak než k jiným firmám?