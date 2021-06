Jak to bude s testy na táborech, ptají se rodiče. Každý den jiná odpověď

S neustále se měnícími opatřeními mají problém i rodiče. Stěžují si třeba na to, že pokud zvolí antigenní testování, nevědí, kdo a jak bude jejich děti na táborech podruhé testovat.

"Strašně se těším na tábor, protože si to extrémně užiju," je rozhodnutá Anna Jasanská. "Já se vždycky těším na kamarády, na ty hry a zábavu," připojila se její sestra Tereza. Zatímco dvě sestry z Litomyšle se už vidí na tábořišti v Budislavi, jejich rodiče naopak chtějí, aby to už bylo všechno za nimi.



"Já nevím, co si o tom mám myslet, každou chvíli je to jinak," řekl tatínek Jan Jasanský. Rozhodl se pro PCR test pro dcery. Kdy ho má ale před cestou na tábor nechat provést, zatím netuší. "Odpoledne jsou testovací centra zavřená. Děti mám dvě, maminka nebo já si musíme vzít dovolenou," dodal.



Jako první pojede na tábor Anička, a to 5. července. Terezka se do těch míst podívá o 19 dní později. Rodiče zaplatili za dvoutýdenní pobyt pro obě děti skoro deset tisíc korun. Teď doufají, že peníze za dodatečné testování nepůjdou z jejich kapsy. "Už takhle cena tábora není zrovna zanedbatelná. Nevím, jak moc mi to ještě zatíží rozpočet," poznamenal tatínek.



Kvůli hrozbě nákazy nebudou moci rodiče za dětmi na návštěvu. Ty budou moci trávit prázdniny nejspíš jen na území tábora. Oběma děvčatům budou nejvíce chybět výlety po okolí.



A pokud dítě pojede na tábor jen s antigenním testem, čeká jej v průběhu pobytu ještě další testování. "Testovat moje dítě na táboře, někým, koho já neznám, je absolutně vyloučeno. Nedovolím to, nechci to," rezolutně prohlásil otec děvčat. V poště má středeční e-mail od táborových vedoucích. Ten ale ve čtvrtek zase neplatí.