Jak to bylo s reklamou v centru Prahy? Firmě hrozí tvrdý trest!

Na případ přišla policie v roce 2017 úplnou náhodou, když se zajímala o jinou kauzu na Praze 1. Z odposlechů zjistila, že technický ředitel JCDecaux Tomáš Tenzer zjišťoval u někdejšího místostarosty Prahy 1 Michala Valenty, jaká je obvyklá cena za pronájem reklamních ploch. Valentu pak policie našla na výplatních listinách JCDecaux.

V kauze se jedná o čtyři reklamní poutače v podchodu metra Staroměstská. Podle obžaloby je společnost JCDecaux získala na základě interních informací, které jí měl poskytnout Michal Valenta. Ten si za svou údajnou poradenskou činnost pak vyfakturoval 200 tisíc korun.

Podle státního zástupce dokazování nepřineslo nic, co by ho donutilo změnit pohled na věc. "Já jsem setrval na stanovisku, které je vyjádřeno v obžalobě, neboť mám za to, že k žádné změně v rámci dokazování u hlavního líčení nedošlo, takže jsem navrhoval uznání viny ve smyslu podané obžaloby," stojí si za svým žalobce Jan Lelek.

Podle JCDecaux jde ale o čirý nesmysl. "Celý ten případ nedává smysl, protože naše společnost se přihlásila do výběrového řízení, dala nejvyšší nabídku, zvítězila, platila řádně nájemné," nechápe mluvčí firmy Jiří Chvojka.

Pokud soud dá obžalobě za pravdu, společnosti se tím značně zkomplikuje fungování v hlavním městě. Ještě nedávno se totiž chtěla ucházet o výběrové řízení na nový městský mobiliář. Ten si nakonec podle posledního rozhodnutí město pořídí samo.