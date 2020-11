Rouškovné 5 tisíc v nedohlednu: Návrh čeká dlouhá cesta. Hrozí, že se nestihne

Exministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) si toto úterý na twitteru rýpnul do vlády, když rouškovné označil za nakupování hlasů. Kabinet totiž o jednorázovém bonusu k penzím rozhodl ještě před nedávnými krajskými a senátními volbami.

"Sociální výbor Senátu neschválil takzvané ”rouškovné." Je posilující vědět, že alespoň v Senátu rozlišují mezi odpovědnou sociální politikou a populistickým nakupováním hlasů. Tohoto rozlišení nejsou mocni ani Andrej Babiš (ANO), ani Jana Maláčová (ČSSD)," opřel se do premiéra a ministryně práce a sociálních věcí Kalousek.

Rozhodnutí senátního výboru může signalizovat, že horní komorou návrh neprojde. Navíc zatím vše nasvědčuje tomu, že se rouškovnému senátoři jen tak věnovat nebudou.

Příští týden sice schůzují, ale kvůli povolební obměně třetiny horní komory Parlamentu budou zákonodárci v první řadě volit nového předsedu, řešit výbory, komise či zasedací pořádek. Na příspěvek důchodcům se tak vůbec nemusí dostat.

A návrhu mezitím utíká čas. Pokud by ho senátoři nakonec v dohledné době projednali a vrátili poslancům, tak ti by museli veto horní komory přehlasovat. Pak musí dokument ještě podepsat prezident a musí vyjít ve sbírce zákonů. A to všechno se musí podle dřívějších slov Maláčové stihnout nejpozději do konce listopadu. Jinak hrozí, že se peníze k lidem nedostanou letos, jak bylo původně v plánu.

Na jednorázový příspěvek 5000 korun mají nárok všichni, kteří pobírají starobní, invalidní, vdovecký nebo sirotčí důchod. Lidé ho dle ministryně dostanou celý, nedosáhnou na něj exekutoři a nebude se danit.

Podle Maláčové byl rok 2020 pro důchodce náročný, museli si například pořídit víc dezinfekce, vitamínů nebo různých ochranných pomůcek.

