Za očkování proti koronvaru by měli lidé dostat peníze, říká profesor etiky

Týmy po celém světě svádějí na dálku souboj o to, kdo dokáže jako první vyvinout účinnou vakcínu proti covid-19. Přední odborník z Oxfordské univerzity nyní popsal dvě cesty, které by mohly vést k poražení zákeřného viru a ukončení pandemie.

Profesor etiky na Oxfordské univerzitě Julian Savulescu si myslí, že lidé by zkrátka měli dostat zaplaceno za to, že se nechají proti covidu očkovat, až bude vakcína k dispozici.

To podle něj může zajistit, že proti zákeřné nemoci budou chráněny miliony lidí. Podle Savulescua nestačí lidi požádat, aby se nechali očkovat dobrovolně, protože řada z nich zkrátka vakcínám nevěří, píše britský Daily Mail.

A jiní lidé, především mladší ročníky, by mohli očkování odmítnout kvůli tomu, že v tom pro sebe nevidí žádný prospěch, protože sami nepatří do ohrožených skupin.

A protože snažit se vakcinaci uzákonit by mohlo vést k velké vlně odporu a část populace by takové snahy mohla vnímat jako zásah do svých osobních svobod, Savulescu si myslí, že je rozumné mít plán B, který by postrčil nerozhodnuté. A tím následně zajistil široké pokrytí a davovou imunitu.

Druhou možností, jak lidem "zaplatit" za to, že se proti viru nechají očkovat, je poskytnout jim výjimku například z nošení roušek nebo povinnosti dodržovat sociální distanc.

Savulescu svůj názor prezentoval v článku ve vědecké publikaci Journal of Medical Ethics (Žurnál lékařské etiky). "Vakcíny patří mezi nejbezpečnější a nejúčinnější způsoby intervence, které máme a dosáhly úžasných výsledků. A my se tak nemusíme potýkat s nemocemi, které zabíjely naše předky," má jasno profesor etiky z Oxfordu.

Jenže podle něj přibývá lidí, kteří mají o očkování pochyby. A to i u zavedených vakcín, takže se domnívá, že u nové očkovací látky by mohl být problém ještě větší.

"V ideálním světě by vakcína byla průkazně a stoprocentně bezpečná. Ale je pravděpodobné, že nějaká míra rizika zůstane, i když zatím není přesně identifikovaná," uvedl profesor.

A tak je podle něj namístě lidem za to, že jdou do rizika, i když velmi malého, zaplatit, protože je to pro všeobecné dobro. "Zarputilí odpůrci očkování názor nezmění, ale nerozhodnuté lidi by finanční impuls mohl přesvědčit," argumentuje Savulescu.