Jak ušetřit na dovolenou za tři měsíce? Ještě to stihnete!

Jen co jsme se zbavili předvánočního stresu, už abychom řešili, jak našetřit na léto. Každý si chce přece alespoň na chvíli odfrknout od práce a dopřát si dovolenou podle svého gusta! Kde na to ale vzít? Máme pro vás pár tipů!

Při pohledu na datum v kalendáři se vám orosí čelo a už vymýšlíte proslov, jak doma oznámíte, že se letos zase nikam nepojede? Neházejte flintu do žita, ještě není pozdě. Hlavně ať vás nenapadne si peníze na dovolenou půjčovat, pak vám po dovolené zbyde leda tak stres a úroky, a přitom to není vůbec potřeba.



Pokud nejste zrovna ten typ, který si na dovolenou spoří pravidelně (což by byla samozřejmě nejlepší varianta), aby se vám podařilo našetřit dostatečnou částku, budete muset provést pár změn. Ale nebojte se, nebude to nic drastického, půjde pouze o změnu vašich návyků.



Pokuste si od teď dávat větší část peněz bokem, hned co se vám objeví výplata na účtu. Dobré je mít k dispozici buď další účet nebo si založit účet spořicí. Nebude vás lákat peníze utratit a pohled na ušetřenou částku vás ještě více namotivuje.

Dejte přednost přírodě před fitkem

Je sice ten nejvyšší čas k rýsování postavy do plavek, ale zároveň začíná být venku přívětivé počasí, a proto není potřeba vyhazovat peníze za posilovnu nebo fitko. Jděte se proběhnout do parku, zajezdit si na kole nebo využijte workoutové hřiště. A když zrovna nebude hezky, zacvičte si doma na karimatce (inspirujte se cviky na internetu). Ušetřit tak můžete do dovolené i několik tisícovek.



Sledujte slevy a akce potravin

Než se vydáte na nákup, projděte doma letáky se slevami (na internetu všechny jistě seženete v online verzi) a pokuste se naplánovat jídlo na další týden s pomocí zlevněných potravin. Do obchodu ovšem jeďte s už předem napsaným seznamem a položkám, které nejsou na seznamu se obloukem vyhýbejte, i kdyby byly ve slevě. Stejně většinou skončí nevyužité v koši.



Přestaňte nakupovat slazené nápoje

Vyškrtněte ze seznamu veškeré limonády a naučte se pít vodu z kohoutku. Pokud jste zvyklí v obchodě pokaždé nakoupit celý balík slazených minerálek a k tomu ještě pár džusů, zkuste si schválně spočítat, kolik jste jenom za ně měsíčně utratili. Finální částka vás jistě hodně překvapí. Pokud vám samotná voda nechutná, nakrájejte si do ní například pár plátků citronu, pomeranče nebo okurky.



Dejte stop online nákupům

Nic není jednodušší, než si doma sednout k počítači a začít házet do košíku vše co vám padne do oka. Zkuste si ale nakupování přes internet aspoň do léta zakázat a kupujte pouze opravdu nutné věci, bez kterých se neobejdete.



Omezte kulturní vyžití

Vyrazit do kina nebo na víno s přáteli je sice fajn, ale taky to dokáže peněženku pěkně provětrat. Domluvte se s přáteli raději na společném grilování nebo posezení na zahradě a kino si vynahraďte filmovým večerem v pohodlí domova. Atmosféru můžete doladit třeba domácím popcornem.



Naplánujte si dovolenou bez agentury

V dnešní době existuje na internetu spousta stránek, které vám vyhledají nejlevnější hotely nebo letenky. Pokud nepotřebujete být zrovna v pětihvězdičkových hotelech, zkuste aplikace, které nabízí ubytování v bytech nebo domech tamních lidí levněji nebo zcela zdarma. Nemusíte se bát, ubytování je vždy ověřené a na výběr máte i soukromé domy a byty.



Hlídejte last minute nabídky

Chcete-li do ciziny a dovolené na vlastní pěst se bojíte, vyplatí se sledovat Last Minute zájezdy. Často naleznete i nabídky zlevněné o několik desítek tisíc korun.



Pokud se těmito radami inspirujete, jistě budete na konci měsíce sami mile překvapení. Částku, kterou se vám podaří za měsíc ušetřit, zase hned odešlete na svůj spořicí účet a hurá naproti nezapomenutelné dovolené!