Jak ušetřit za energie aneb strašák jménem NZEB

Od letošního roku platí nová, přísnější legislativa. Pokud plánujete stavět nový dům, musíte se popasovat s NZEB (NEAR ZERO ENERGY BUILDING) neboli BUDOVA S TÉMĚŘ NULOVOU SPOTŘEBOU ENERGIE. Po nastudování vám jistě vyvstanou otázky typu „Jak jen to udělám a kolik to bude stát?“



Nové normy kladou důraz na produkci emisí – primární neobnovitelnou energii, tedy ekologičnost domu. Vždy se jedná o kombinaci návrhu tzv. obálky domu (podlaha, střecha, okna a stěny) a zvolených technologií na vytápění, ohřev vody, chlazení, větrání s důrazem na ekologický původ energie, kterou v domě spotřebujete.



„Dá se říci, že každý dům, který dnes dostane stavební povolení, je nízkoenergetický. Dalším masivním zateplením už moc neuspoříte, ba naopak. Zvětšení šířky izolačních materiálů už z fyzikálního hlediska nepřináší kýžený efekt, nemluvě o ceně, kterou musí zákazník zaplatit. Řešením tedy není ještě více dům zateplovat, ale zvolit správnou kombinaci technologií na vytápění, ohřev vody, větrání a fotovoltaických systémů,“ radí Bc. Pavlína Kolderová, DiS výkonná ředitelka firmy SolidSun, která z tohoto důvodu uvedla na trh sestavy Solid A+ a A++.



A co tepelná čerpadla? Volte raději komplexní řešení



Tepelná čerpadla potřebují pro svoji správnou funkci kontinuálně běžet na určitý výkon, ten ale kvůli dobrým tepelně izolačním vlastnostem domu není zajištěn. A tak se tepelné čerpadlo velmi často vypíná a zapíná a jeho životnost se razantně snižuje. U pasivního domu stačí k vytopení výkon stejný jako má rychlovarná konvice, tak proč si pořizovat drahá tepelná čerpadla?



Co se větrání týče, norma říká, že za 1 hodinu musí být uvnitř vyměněna 1/3 vzduchu. Dříve u starších konstrukcí, jejichž těsnost nebyla na takové úrovni, se celý prostor vyvětral v podstatě sám. Dnes je potřeba větrací systém, který navíc dokáže zužitkovat teplo odváděného vzduchu z domu. Automatické větrání navíc zamezuje zvyšování koncentrace CO2, která negativně ovlivňuje zdraví člověka.



Podle Ing. Jana Vojíka je pro splnění zmíněných legislativních požadavků potřeba navrhnout a využít správnou kombinaci výše zmíněných technologií, které přitom majiteli domu ušetří jak vstupní náklady, tak ty režijní a zajistí naprostý komfort a kvalitu vnitřního prostředí s prvky chytré domácnosti. Celý dům pak dokáže být energeticky soběstačný na 6 - 8 měsíců v roce.



