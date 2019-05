Jak vybrat podlahovou krytinu?

Podlahová krytina není něco, co měníme každý měsíc nebo rok. O to pozorněji bychom měli vhodnou podlahovou krytinu vybírat. Ať už plánujete stavbu nového domu, provádíte rekonstrukci domu či bytu, a nebo vám prostě původní podlaha již neslouží jak by měla, je velmi důležité se při výběru ideální podlahové krytiny zaměřit na celou řadu vlastností, jako je design, odolnost, údržba, náročnost pokládky a další.



V tomto článku vám blíže popíšeme některé z kritérií, které je třeba při výběru podlahové krytiny zohledňovat, tak abyste si vybrali tu správnou podlahovou krytinu, která vám bude dobře sloužit mnoho let a jejíž vzhled se vám neomrzí. Před samotným výběrem bychom si vždy měli položit několik otázek.



• Do jaké místnosti budeme podlahu pokládat?



Každá obytná místnost má své specifické požadavky na náročnost užívání a proto i podlahová krytina, kterou si do dané místnosti vybereme, by měla zohledňovat tato kritéria. Jsou místnosti, které jsou používané velmi často, zatímco do jiných vstoupíme sotva jednou za měsíc.



V místnostech s každodenním provozem oceňujeme nenáročnost úklidu a potřebujeme, aby údržba a čištění podlahové krytiny byla co nejjednodušší a aby podlahy odolávaly bakteriím. Především v domácnostech, kde se pohybují děti a domácí mazlíčci, přivítáme podlahu, která je odolná proti vzniku skvrn.



V místnostech kde se pohybujete ve venkovní obuvi, oceníme mechanickou odolnost a protiskluznost. Doporučujeme dbát také na akustické vlastnosti vaší nové podlahy.



U kvalitní podlahové krytiny se můžete spolehnout na vysokou životnost, jsou schopny zvládnout téměř vše, ostré drápky domácích mazlíčků, kolečka vašeho pracovního křesla i padající talíře z kuchyňské linky. Správně vybrané a položené podlahy budou při pravidelné údržbě vypadat jako nové mnoho let.



Dle předpokládané zátěže bychom měli vybírat pro obytné prostory vhodnou podlahovou krytinu, kde je jednou z podstatných bodů i tloušťka nášlapné vrstvy. Vždy vybírejte podlahovou krytinu dle třídy zátěže. K daným účelům jsme vám připravili přehled zátěžových tříd pro obytné prostory:Dnes, na rozdíl od časů minulých, můžeme vybírat z nepřeberného množství materiálů a designů. Někdo preferuje vzhled dřevěných podlah, někdo má radši pokud podlaha vypadá jako mozaika. Jednomu se líbí světlé šedé nebo béžové odstíny, další oceňuje syté a tmavé barvy. Důležité je si každopádně uvědomit, že vybraná podlahová krytina vám má sloužit dlouhou dobu a proto je dobré výběr pořádně promyslet a nepodléhat krátkodobým designovým trendům, které se vám za pár let nemusí líbit. Dejte si na výběr designu čas!Každý z nás má rád, když šlápne bosou nohou na vyhřátou podlahu. Máte-li možnost dopřát si podlahové topení, jedná se nepochybně o velice příjemnou a praktickou věc. Oceníte ho nejen v koupelnách, ale také v dalších obytných prostorech. Pokud plánujete podlahové topení, je nutné při výběru podlahové krytiny vždy prověřit, zda se vybraná podlahová krytina k podlahovému topení hodí.Zde zpozorněte. Vrchní zakrytí podlahovou krytinou a její finální vzhled je vždy přímo úměrné tomu, co je pod krytinou. Velkou roli hraje v tomto případě vlhkost prostoru, na který je krytina pokládána. U novostaveb je konstrukce podlahy dána projektem a připravena odborníky. Pokud však renovujeme původní podlahu, je vždy třeba zjistit vlhkost daného prostoru a zda je vlhkost zbytková po rekonstrukci nebo dána podkladem domu. Čím je materiál krytiny přírodnější, tím je větší náchylnost na vlhkost a změnu teplot.V případě výskytu zbytkové vlhkosti je ideálním řešením jednoduše počkat, až vlhkost ustoupí alespoň na procento, které je pro danou krytinu akceptovatelné.Pokud je trvalá vlhkost dána konstrukcí podlahy a nechceme celý prostor rekonstruovat, je možné vytvořit tzv. vodotěsnou membránu. Zamezíme tak vlhkosti v prostupu přes podlahovou krytinu. V tomto případě je nutné dávat pozor na to, že vlhkost si bohužel vždy nějakou cestu najde a může se snažit dostat ven přes zdi místnosti. V takovém případě je potřeba zajistit dobré odvětrávání místnosti. Řešení pro boj s vlhkostí vždy existuje, ale může to být nákladnější záležitost.Dále je třeba řešit nerovnost podkladu. Dobré vystěrkování a vyhlazení podkladu může prodloužit životnost, funkci a vzhled krytiny o mnoho let.Vždy doporučujeme poradit se s odborníky ať už ohledně vlhkosti nebo nerovnosti podkladu.Obecně doporučujeme, aby podlahovou krytinu pokládali odborníci, avšak najdou se i takoví domácí kutilové, kteří se rozhodnou pro pokládku podlahy „na vlastní pěst“.Zde je dobré si nejdříve ujasnit, v jaké formě si podlahovou krytinu pořizujeme a jak ji ve vyhrazeném prostoru budeme pokládat. Můžeme volit mezi rolemi, dílci, plovoucími vinylovými dílci a podobně. Zároveň si promyslete, jaké další příslušenství a nástroje budete potřebovat, pokud se odhodláte k pokládce podlahové krytiny svépomocí. Nezapomeňte si vždy vybrat vhodné lišty, které lemují okraj podlahové krytiny u zdi (lišty se prodávají ve stejných dekorech jako podlahové krytiny). Dbejte na kvalitní lepidla, stěrkovací hmoty, svařovací šňůru nebo studený spoj od výrobce Werner Muller.Každý výrobce podlahových krytin označuje konkrétní podlahovou krytinu piktogramy, které vám vysvětlují, zda podlahová krytina výše zmiňovaná kritéria splňuje či ne. Vy si pak můžete jednoduše ověřit, zda je daná podlahová krytina ta pravá pro vás.

Uvědomujeme si, že do jednoho článku se nemohou vejít všechny potřebné informace, které vám pomohou udělat finální rozhodnutí o vaší nové vysněné podlahové krytině. Proto vám rádi s výběrem poradíme.