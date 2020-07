Jak vypadá práce strojvůdce? Nahlédněte mu přímo pod ruce!

Málokdo tuší, co v praxi obnáší běžný život strojvedoucího v Česku. Štáb TV Nova strávil po poku strojvůdce jeden den a zjistil, že tato práce obnáší nepravidelné směny, vysoký stres a situace, kde každá chyba může mít tragické následky.

Výcvik strojvůdce od přijetí až po moment, kdy vyjede sám na trať, trvá zhruba rok. Povolání se často dědí, nepravidelný režim a stres ale nejsou pro každého. Práce začíná mnohem dřív, než strojvůdce usedne do lokomotivy. Musí se seznámit s předpisy, mimořádnostmi na trati a zkontrolovat vlak.

"Strojvedoucí je vytížený víc a víc, protože ty obraty se zkracují, najíždíme víc a víc kilometrů," má jasno viceprezident Federace strojvůdců Jaroslav Vincour, který dělal štábu průvodce.

"Musím si nastavit vysílačku, informační systém, nastavit systém cílového brzdění, musím se podívat do rychloměru, zadat údaje, musím zapnout VZ, udělat zkoušku brzdy, jestli to funguje. Tady tu páku vezmu, dám ji do souhlasu a ten vlak se sám rozjede," popisuje posloupnost úkonů strojvůdce Martin Bulíček.

Během jízdy musí kontrolovat návěstidla, dávat pozor, co se děje na trati a kolem ní, či obsluhovat vysílačku. "Vidím, že jedu doprava, je tam návěsť volno," říká za jízdy Bulíček.

Na některých úsecích vidí strojvedoucí, jaký signál je na příštím návěstidle. Pokud je tam výstraha či volno, tak nemusí mačkat tlačítko bdělosti. "Necháme zastavení do zastávky plně v automatickém režimu. Pokud ne, touhle jízdní pákou by ovládal režim brzdění. Ale vidíte to, že brzdění nabíhá," přibližuje Vincour.

Pak už jen otevřít dveře a čekat, než mu dá vlakvedoucí signál, že může zavřít dveře a pokračovat.